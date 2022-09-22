陳煒月底行禮婚紗設計圖曝光　裙身釘上過千粒水晶珍珠高貴奢華

陳煒（Alice）即將於今個月底與醫生男友陳國強（Aldous）結婚，有情人終成眷屬非常高興。Alice近期要應付密鑼緊鼓的拍攝工作，行程滿檔十分忙碌，幸得時裝設計師好友何國鉦（Dorian）新開設的多媒體婚慶公司出手幫忙統籌，一手包辦晚裝禮服、婚宴安排、現場攝影、場地佈置與回禮、化妝造型及鑽飾，讓一對準新人終可以如期完成人生大事。



何國鉦為陳煒一手包辦晚裝禮服、婚宴安排、現場攝影、場地佈置與回禮、化妝造型及鑽飾。

好友何國鉦出手相助 一手包辦結婚典禮大小事

何國鉦與陳煒多年來感情深厚情同兄妹，這次Dorian 更是展現友誼義氣相挺，不僅為Alice精心設計婚紗禮服，還首次親自投身打造寶石珠飾，盛裝造型彰顯新娘子的優雅氣質與獨特魅力。另外，Dorian 旗下多媒體婚慶公司LifestyO Wedding亦全體傾力相助，度身統籌整個婚禮流程及細節，用心籌備專屬於 Alice與陳先生的浪漫日子，讓兩位可以安心又放心享受喜悅。

夢幻花藝主題式佈置 讓婚禮錦上添花

Dorian為了替婚宴場地注入喜悅氣氛想盡辦法，用了超過一個月的時間細意挑選最適合Alice與Aldous的花藝佈置。以綠葉襯搭新娘最喜歡的白色系和淡粉紅色系玫瑰花，配上不會太單調又沒有過於花俏的夢幻配色，整個空間的設計恰到好處，一眼看上去感覺舒適，將使婚宴現場更具浪漫氣氛！

婚紗設計草圖。

精心預備婚宴回禮 神秘驚喜小盒子感謝親友祝福

一對準新人為到場的賓客精心預備了一份神祕禮物，香檳金絲絨盒裏面裝滿着新人的愛意，小小盒子其實暗藏玄機，一打開即可發現連連驚喜，由此感激每一位抽空出席的賓客朋友，實在非常窩心。

殿堂級奢華設計 婚紗禮服帶出新娘古典美

Dorian為Alice設計的長袖婚紗是近年相當流行的透視款式，由他的團隊耗時3個月量身訂製而成，透視蕾絲長袖大澎裙的婚紗款式能夠突顯古典優雅氣質，同時上身微透視的設計會令整體造型多添幾分性感的女人味，優雅得來又不失隆重。另一件嫩粉水晶落肩設計的高訂禮服，將視線聚焦在胸前，裙身釘上數千粒施華洛世奇水晶及珍珠，下襬利用多層軟紗加上鴕鳥羽毛，營造出蓬鬆柔美的線條，在燈光映照下隱隱閃現光芒。過去曾穿上Dorian的設計出嫁的名人明星包括周慧敏、李玟、鍾麗緹、蔡加敏、徐子淇、吳彥祖太太Lisa S等等。

婚紗珠寶設計草圖。

在首飾方面，優雅細緻的珍珠耳環及頸鏈象徵着富有與幸福，簡約的設計與華麗的婚紗互相輝映。Dorian精心挑選三十多粒 17mm 的南洋珍珠設計出一條簡約的頸鏈，再用鑽石鑲嵌蝴蝶製成耳環，襯托新娘子高貴典雅的氣質。配襯粉色高訂禮服的另一套首飾是取感自海底世界的設計，頸鏈透過鑽石鑲嵌的貝殼堆砌而成，再加上珊瑚抓着的珍珠吊墜及耳環，充滿層次精巧的搶眼細節，戴上之後增添絲絲優雅氣息之外，還一直散發出耀眼奪目的色彩。