你是我的後援會︱張繼聰用身體為白只取暖　謝安琪勁呷醋狂窒老公

ViuTV全新綜藝節目《你是我的後援會》逢星期一至五晚上10時30分播映，節目將會邀請到嘉賓及其好友分享之間的經歷及回憶，昨日（22/9）播出的第三集請到張繼聰及白只，張繼聰講到：「我諗我同白只17歲開始識，到宜家認識時間已經超過人生的一半。」結識了如此長的時間，因此二人發生過不少的事情，當中他更大爆老婆謝安琪試過為二人的友情呷醋。

二人非常老友！（節目畫面）

二人相識於香港演藝學院，因此這次節目他們就回到學院講述當年發生的一點一滴，張繼聰表示二人因為逛街及買衣服而開始熟絡，儘管二人非常友好，但共同演出的經歷就只有一次，當時二人飾演長毛象，一個演前腳、一個演後腳。白只回憶起當時疑因血糖低，所以下台後就暈倒地上，只能虛弱講到：「好凍……瞓係我上面……」張繼聰聞言後就義不容辭睡在對方身上為他取暖。二人笑言：「繼楊過同小龍女之後，我哋都練成咗玉女心經。」

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今晚（22/9）播出的一集，張繼聰講述有次與老婆去白只家附近買宵夜，巧合地見到白只從遠處走過來，謝安琪為二人如此有緣而感到無語，只能默默承受站在一旁，聽張繼聰及白只聊天。之後張繼聰更大爆老婆更試過因為白只而呷醋，當時白只考車牌，由於之前經歷過失敗，因此張繼聰得知對方考試成功就興奮尖叫，他憶述當時全家開車外出遊玩，謝安琪聞言就有點鄙視老公：「使唔使咁樣啊」、「我考牌成功唔見你咁開心」、「佢考到牌，你好似攞獎緊。」而節目組問到白只是否比老婆重要時，張繼聰就直言：「當然唔係啦，想我死咩。」

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