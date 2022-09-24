76歲史泰龍被細22年老婆入紙離婚閃電復合　夫妻疑涉金錢利益不和

現年76歲的荷里活動作巨星史泰龍（Sylvester Stallone），與細他22年的第三任老婆，前模特兒Jennifer Flavin結婚至今25年，兩人育有3名漂亮千金，一家五口生活幸福。然而，上月25日卻驚爆女方有向法庭入紙申請離婚。據知Jennifer於美國佛羅里達州棕櫚灘郡入紙離婚。她於離婚書中指「雙方的婚姻不可挽回地破裂」。

史泰龍與第三任老婆Jennifer。(史泰龍ig)

事隔一個月，兩人證實已閃電復合，史泰龍的發言人昨日（23日）表示史泰龍與老婆決定於家中會面，討論彼此間不和的地方，兩人都非常開心。發言人又透露史泰龍於周一（19日）在社交網站post了他與老婆手拖手的背影舊照，是想以自己方式預告將會發生的事。兩人於周三（21日）向法庭遞交暫緩令停止離婚程序，就是因為正在談判和好。

史泰龍於周一post了他與老婆拖手背影照。(史泰龍ig)

Jennifer早前入紙申請離婚時，曾表示希望繼續住在她們位於棕櫚灘的住宅，她又相信史泰龍有隱瞞其他資產，要求法庭查明清楚，並向法院申請防止他將2人婚後共有的資產出售、轉讓及抵押。難免令人猜想兩人離婚可會涉及金錢利益。

史泰龍今年5月於IG post相慶祝同老婆結婚25周年。(史泰龍ig)

史特龍與Jennifer於1988年在比華利山的一間餐廳初次邂逅，拍拖多年後於1997年在英國倫敦結婚，婚後育有3名女兒分別是Scarlet、Sistine以及Sophia。這是史泰龍的第3段婚姻，他於1974年與Sasha Czack結婚，兩人婚後育有兩子，於1985年離婚。同年史泰龍與演員拍檔丹麥女星碧姬妮爾遜（Brigitte Nielsen）結婚，兩年後離婚。

史泰龍與3名寶貝女兒。(史泰龍ig)