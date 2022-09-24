蔡一鳳告外傭中介勝訴獲賠終討回公道　因糾紛曝光7千呎奢華豪宅

前亞視高層盛品儒太太蔡一鳳（Michelle）去年6月在社交網站發千文控訴自己家中的6名外傭及1名司機竟然在短短一個月內集體辭職，並懷疑仲介公司出蠱惑，但亦有不少網民認質疑Michelle是「最難頂僱主」。當時無綫的《東張西望》特地採訪了Michelle以及涉事的中介公司負責人，讓雙方各自講出「實情」，結果演變成一宗羅生門事件。節目亦曝光了Michelle家住的7千呎奢華豪宅。而Michelle為了討回公道，便控告了該中介公司，不惜花費大量時間金錢去打這場漫長的官司。

蔡一鳳去年接受《東張西望》訪問。(節目截圖)

據悉，Michelle與中介公司之間的糾紛，昨日（22日) 最終在小額錢債審裁處獲判勝訴，她獲賠償1萬7千多元中介費用。Michelle對於這個判決感到開心，她表示賠償金額比她之前索償的還要多，多謝法官英明，又直言今次吐了冤屈，付出的都值得，為僱主們伸張公義，深感壞人要受到懲罰，這個社會才能變好。她現時還有一宗她狀告中介公司誹謗的案件正在排期上庭。Michelle亦有於社交網分享生活，見她樣子看來容光煥發且愈來愈靚，心情相當不錯。

重溫事件經過：

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點撃下圖睇Michelle家傭的生活環境：