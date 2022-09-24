黃翠如望多陪伴家人暫未有拍劇安排：上年屋企人出現健康問題

黃翠如和關心妍（Jade）今日（24/9）現身荷里活廣場出席宣明會60周年展覽開幕禮，大會播出翠如當年到外地探訪小朋友的片段，她接受《香港01》訪問時表示重看影片非常感動：「由以前到而家，一共助養咗5個小朋友，有一啲長大咗可以自力更生。片段嗰個小朋友，我都係上個禮拜知道佢哋已經可以自力更生，同個妹妹已經冇一個助養嘅關係，所以而家睇返都有啲感動。每一年都會收到佢哋嘅成績表，見到佢每年每年咁大，由一開始淨係畫公仔到後來會寫一啲嘢畀你，呢件事我覺得好好。」



黃翠如出席宣明會60周年展覽開幕禮。（陳芷穎攝）

翠如早前到馬來西亞拍節目時不慎被榴蓮擊中傷及大髀，白滑玉腿驚現20個窿，她透露花了近一個月時間才完全康復：「拮咗落去有少少滲血，搽咗藥膏就有啲炎症，捱過咗唔𢱑佢就會慢慢好返。」老公蕭正楠亦對她探訪榴蓮園而受傷感到很驚訝：「佢幻想唔到點解去睇榴蓮，最後會俾榴蓮砸親，我都覺得太幸運啦。」

她表示由以前到而家一共助養了5個小朋友。（陳芷穎攝）

談起工作，翠如對上一套拍攝的劇集已是去年的《七公主》，問到她短期內會否拍劇，她說想先花時間陪伴家人，將來拍劇的事宜就留待公司安排：「經歷過上年屋企有好多健康問題嘅事出現咗，而家想特別抽多啲時間陪屋企人，亦都Focus多啲喺健康嘅問題。公司都好好，會畀好多空間我去處理自己同屋企人嘅問題。當然好掛住拍戲嘅感覺，亦都想盡量balance到陪屋企人嘅時間同埋健康。」

每次有新作品推出，坊間總會出現不同的聲音包括「演技差」等等的負評，翠如表示要學習適應：「要同佢一齊生活，無論咩人都好，都會經歷過網上面有唔同嘅聲音，只要唔好放大某一個聲音，做好自己，我覺得就冇乜所謂。每個人都會有支持你同唔鍾意你嘅人，呢個係好正常，無論鍾意你定唔鍾意你，都要尊重佢哋嘅聲音，做好自己就OK，唔應該太sensitive去對待任何一個聲音。」