MIRROR演唱會｜李盛林牧師發代禱信　阿Mo能自主呼吸四周後除頸箍

在MIRROR第四場紅館演唱會中受重傷的舞蹈員李啟言（Mo），目前仍在伊利沙伯醫院留醫。家庭發展基金總幹事羅乃萱，今日（24/9）轉發阿Mo爸爸李盛林牧師的第九封代禱信，信中提到經過八星期的治療，阿Mo現時能掌握自主呼吸，但由於未能自主咳嗽，所以仍需接受監察。阿Mo自手術後戴上頸箍以確保頸椎能定位生長，預期12個星期可以除掉，現時還剩少於四星期。



阿Mo目前仍在伊利沙伯醫院留醫。（IG圖片）

代禱信中又講到雖然阿Mo經歷嚴重創傷，不過能在4-5星期離開深切治療部及不倚靠呼吸機，醫療專家團隊都感到比預期快。李盛林牧師盼兒子每天能有質素的睡眠和休息，再專注配合各項治療，每天也能經歷一小步的治療進展。

羅乃萱轉發阿Mo爸爸李盛林牧師的第九封代禱信。（FB截圖）

李盛林牧師代禱信全文如下︰

請繼續切切記念Mo 的進展與李牧師一家，繼續禱告同行！

李盛林牧師 // 啟言 代禱信 9 (20220925)

*感恩：馬太福音 11:28 (耶穌說）：「凡是勞苦、擔負重擔的人，都到我這裏來吧，我要讓你們得到安息」。（安息 ＝ 休息，重新得力）*

*1. 「監察自主呼吸」* ：八個星期過去了，從危殆到嚴重，從嚴重到穩定，這都是根據病者的呼吸情況而定。啟言現時能掌握自主呼吸。

*2. 「神奇妙作為 」* ：雖然這麼嚴重的創傷，但那麼快可以在 4-5 星期離開ICU 及不倚靠呼吸機，醫療專家團隊都感到比預期快多了，這真是創造主奇妙的工作。

*3. 「家人鼓勵」* ：每天爸媽心聲短片的內容，成了啟言了解爸媽的心思和在晚上默想默禱的鼓勵。

*4. 「親情可貴」* ：看完了本地製作的「一路瞳行」，體會到家庭成員在成長中的矛盾，也同時感受到親情建立和支持。這觸動了我們一家，更是感到親情的可貴。

*代禱代求：*

*1. 「期待的日子」* ：從受創當晚，手術後戴上頸箍以確保頸椎能定位生長，預期 12個星期可以除掉，現在還有少於四星期。

a. 祈願神繼續看顧頸椎骨正常的癒合及啟言的忍耐。

b. 在復康的過程中，頸箍不至影響吞嚥和物理治療。

*2. 「現實的危機」* ：現時雖可以自主呼吸仍未能自主咳嗽，仍需接受監察。在進食時有機會落錯格，導致肺炎便很難處理了；請為啟言每一啖的進食和吞嚥禱告，真不容易。

*3. 「心態再調整」* ：雖然環境影響睡眠和休息，但啟言的心態能改變及調整過來，再專注配合各項治療。仍盼每天能有質素的睡眠和休息，每天也能經歷一小步的治療進展。