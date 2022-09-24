So Ching每日着男友衫解思念之苦　向好友透露阿Mo不小心發她脾氣

MIRROR演唱會嚴重意外發生接近兩個月，舞蹈員李啟言（阿Mo）仍然在伊利沙伯醫院留醫，其女友兼COLLAR成員So Ching（蘇芷晴）每日都有到醫院陪伴阿Mo。今日（24/9），So Ching在IG限時動態中轉發舞蹈員朋友Wingwa帖文，同時寫道：「無人會想在無原因下的情況下日日提住，我只係想多謝陪伴左（咗）我兩個月既（嘅）朋友。」而在Wingwa的帖文中，不但提及她陪伴So Ching的經過，亦透露So Ching借穿上男友衣服來抒解思念之情，以及在病榻上的阿Mo曾經不小心向So Ching發脾氣。

So Ching感謝朋友陪伴。（Instagram/@soching_nat）

So Ching每日堅持去醫院照顧阿Mo 好友心痛：佢過得一啲都唔容易

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Wingwa帖文全文：

「你而家在哪裡？Mo他...出事了。」我顫抖著想跟So Ching 說，可是電話偏偏在這個時候接不上，這令我更擔心了。



那天晚上，我剛好坐在近台前的位置。在一片螢光棒和手機電筒的光海下，伴隨着觀眾的歡呼、舞台的音響，然後，戛然而止的那一幕發生了。



待我們在醫院相見時，什麼也沒說，只是相擁，泣不成聲。



及後每一個勉強進睡的晚上⋯



全部都是刻骨銘心的時刻。



望著這個傻女孩，每一天都穿上她男朋友的衣服 ，因為朝思暮想，思念每天睡在病床的男朋友。彷彿，穿上還有他氣息和氣味的衣服，就感覺他仍在家中，仍像每日般一起過着吵吵鬧鬧的日子。



縱使壓力再大，心力交瘁，她都很努力地面對。她為他打點一切所需，默默地陪伴他打這場仗。



「今日他不小心發了我脾氣。」有一天她扁着嘴對我說。「我冇事，其實我以前都也是這樣發他脾氣的。」



她的口裡總掛著「我沒事」這句，但我知道沒有人能理解到她內心所有洶湧而來的情緒。



這種心痛 ，很無奈，但原來也都只能逼不得已地接受。



Mo他每日承受着常人不能理解的痛苦，平時內心十分平靜的他，偶爾心情覺得煩悶也是很正常。



相比起「克服」陰霾等詞，對Mo而言，有可能下半輩子只能漫長地「無奈面對」現實對他的殘酷。



沒錯生活還是要繼續



Mo 、他的家人 、So Ching



還是你我



但一個「合理交代 」



一個表達對舞者/普通員工的生命安全基本尊重的辦法



請問很難嗎？



我知道，資本總有辦法將一切責任撇開。



也畢竟，在他們眼中我們只是小齒輪，



也畢竟，將法律條文draft得天花亂墜是他們的expertise，我們要踏上舞台，就得無奈接受這不對等的關係。



但，難道現在我們要連生命也付上了嗎？這件事，真的純粹是無可避免的意外嗎？



抱歉未能做到心如止水，



作為一位舞者，



作為第一身共同經歷見證這一切的朋友，



此刻我只想翻騰怒吼：



「過咗差唔多兩個月啦！請問負責單位肯出嚟交代未？！」



資本有權力保護，



可以去犯錯、疏忽，



但代價可以是一條人命、一個人嘅終身自由。



那麼，我們呢？誰來保護我們？Mo和他的家人、以及So Ching，難道不deserve一個合理的交代嗎？

