沖遊泰國7｜「冬蔭妹」終極火辣比堅尼暢泳　夜市追訪嫩版羅霖

胡慧冲與「冬蔭妹」主持一連20集的《冲遊泰國》，繼續在曼谷食玩及打卡熱點。

由泰國旅遊達人胡慧冲主持一連20集的《冲遊泰國》，最後5繼續有「冬蔭妹」出場，導遊曼谷食玩及打卡熱點。上周「冬蔭妹」為節目性感示範按摩，本星期來個終極性感泳衣演出，令人熱血沸騰﹗

沖遊泰國7｜混血女主持Sirilak勁靚女 操流利粵語擁驕人身段

上周「冬蔭妹」為節目性感示範按摩，本星期來個終極性感泳衣演出，令人熱血沸騰﹗

她與胡慧冲去到位於曼谷市中心的Shan Villa，是位於鬧市的villa，有獨立大屋可供選擇，一家7、8口都可以同處一室。而每間室內都設有私家泳池，足不出戶亦可暢泳。「冬蔭妹」換上火辣泳裝瞓身示範，同時在泳池品嚐酒店的floating breakfast，非常寫意。

「冬蔭妹」換上火辣泳裝瞓身示範，同時在泳池品嚐酒店的floating breakfast，非常寫意。

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「冬蔭妹」又帶大家去到港人至愛的水門街，該處的串燒、紅大哥海南雞飯更是港人必食。水門街正在興建的地鐵站，遊客將來到此食買玩將更方便。「冬蔭妹」親身幫襯街邊的魚仔食腳皮小檔，不少得的自然是在水門街購物，一件襯衫都係70銖（約14.5元幣）有售。去到曼谷又點可以不光顧夜市，之前火車夜市的搞手，再開拓Jodd Fairs夜市，食買玩應有盡有，重點是夜市內售賣西瓜汁的老闆娘，貌似「嫩版羅霖」，唔幫襯都要去睇下。