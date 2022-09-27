袁文傑與陳煒25年前舊照被翻出　亞視時期回憶湧現極大感觸

袁文傑今日（27日）與陳煒、陳敏之及江嘉敏等演員現身劇集《黯夜守護者》的宣傳活動，他在其中一個遊戲環節中被選中要戴上測謊機並接受眾人的審問，結果卻多次因為講大話被電到，最後當選要接受大懲罰。他笑言現實中的自己其實不經常說謊，亦未向太太張潔蓮大家講過大話，就連白色謊言都沒有過：「佢根本唔會懷疑我啦，我哋有咩都會好坦白，就算係sweet嘅情話都係真心嘅，哈哈！」



袁文傑（中）與陳煒、陳敏之及江嘉敏等演員現身劇集《黯夜守護者》的宣傳活動，最後被選中接受大懲罰。（葉志明 攝）

袁文傑戴上測謊機並接受眾人的審問。（葉志明 攝）

他坦言兩個人的相處之道，是無論關係變得有多穩定都要保持住一個適當的距離：「如果一段關係好穩定，即使已經定咗落嚟，都要保持住好似朋友之間嘅關係，要有少少距離，唔係話完全唔瞅唔睬嗰種，而係可以從闊啲嘅角度睇事情，因為兩人好容易變得理所當然，會可能意氣用事，但適當地跳返出嚟對於整段感情嘅維繫會比較好。」

袁文傑和太太張潔蓮非常信任大家，從來不會向對方說謊。（資料圖片）

袁文傑和陳煒這對拍檔由亞視時期到來到無綫拍劇至今已合作過無數次，近日有網民翻出兩人於25年前拍亞視劇集《雪山神劍》的照片，他笑稱看到照片之後都相當之感觸：「真係好大感觸，我同佢合作過好幾部，講緊大家係情侶關係喎！由我自己第一套都已經係喇。都已經20幾年，大家都成長咗，演技上亦進一步穩定，係一個過程，所以今次喺呢套劇都勾起咗好多回想，諗起大家以前初初出道時啲戲好幼嫩，而家就一齊去處理一個好成熟嘅感情關係，無論係表達嘅方式、手法、語氣、外形上都睇得出係一個步向成熟嘅階段！」

兩人於25年前拍亞視劇集《雪山神劍》的照片引起網民熱烈關注。（小紅書圖片）

袁文傑坦言與陳煒再合作勾起不少以前在亞視時期的回憶。（葉志明 攝）

近年亞視雖然轉型做網台，但早前卻傳出旗下的子公司亞洲電視數碼媒體被清盤，袁文傑坦言見到舊公司現時的境況覺得相當可惜：「真係好可惜，因為自己曾經效力過，在於一個香港電視發展史嚟講，無論係以前麗的，到亞視都係一個好重要嘅地位，有好多都不斷被人講番起一啲好經典嘅劇集，呢樣嘢係無可能被抹煞嘅。」Disney+早前宣布已買下亞視經典劇集《我和殭屍有個約會》全三輯的版權，並於10月5日上架，袁文傑笑言其實自己在這部劇參與度並不多，只是在第三輯中飾演「在劫居士」：「我記得當時萬綺雯見到嘅造型同我講：『你呢個居士做咩好似想溝女咁嘅款？』我就話，我都係形象潮啲啫，冇錯吖！」

Disney+早前宣布已買下亞視經典劇集《我和殭屍有個約會》全三輯的版權，並於10月5日上架。（劇照）

袁文傑在《我和殭屍有個約會III之永恆國度》飾演「在劫居士」。（網上圖片）

四年一度的世界盃將於今年11月在卡塔爾舉行，再加上早前政府宣布放寬入境檢疫安排至「0+3」，出了名是足球迷的袁文傑有否考慮出發去睇波？他坦言這要先問過老婆：「如果申請到大假都要配合下老婆，睇下佢想去邊度旅行先，唔可以淨係顧住自己一味想去睇波！但你問我梗係最想去英國睇阿仙奴，都好想去日本同台灣，嗰邊有啲朋友都可以去探佢哋，泰國都好！」