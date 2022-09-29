林明禎任蟹粉小籠包代言人　化身甜蜜女友好閨密新晉廚師賣可愛

又到大閘蟹的時令季節。今年，翡翠拉麵小籠包隆重邀請女神級代言人林明禎，擔任香港區品牌大使，並參與聯乘「翡翠」與網上外賣送遞平台 foodpanda 之廣告拍攝。而近日明禎更親臨翡翠分店拍攝一系列蟹粉廣告，演繹內外兼備的完美女神，與「翡翠」品牌一向貫徹其待客真心、堅持以心烹調，匠心成就鮮香滋味的之理念相互呼應。

對於獲邀拍攝廣告，明禎表示十分感激翡翠邀請，並指出自已亦十分喜歡品嘗小籠包及蟹粉。因此廣告開拍前亦已經十分期待，希望藉此機會嘗盡不同款式之小籠包及蟹粉菜式。廣告中，作為女神的明禎亦化身不同身份，不論是細心溫柔的甜蜜女友、真誠待人的好閨密，還是用心料理每道滋味菜餚的新晉廚師，明禎亦一一勝任。

被問及拍攝期間最難忘場口，明禎表示塑造角色上亦跟自己十分相似。而其中一幕講到她與一眾閨密好友聚餐相聚，她表示亦很掛念外地之好友摯愛，面對滿枱黃金蟹粉菜式，明禎亦不禁開懷暢食，將香撲的蟹粉拌麵吃清光！而她亦補充表示希望能盡快與摯友們一同分享這席蟹粉盛宴，把「麵」談心。

及後，為食的明禎嘗過多道菜式後，亦化身小徒弟乘機向翡翠大廚虛心請教拜藝。期間，她亦表示此幕令她回憶起早前一部以「吃飯」為主題的電影拍攝期間有趣難忘事。而鬼馬的明禎亦於拍攝期間與師傅連番互動，務求發掘多道蟹粉菜式美味的秘密。她更笑言向師傅表示，希望有一天能將於香港喜愛的美食通通包進小籠包內，例如咖喱魚蛋小籠包，獨創別具港式風味的新派點心，更誇口答應會可以「咖喱魚蛋小籠包」免費宣傳 ！

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