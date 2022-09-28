美麗戰場｜最新海報穿紅色吊帶晚裝企正C位　陳瀅素顏上陣演少女

無綫（TVB）55周年四大台慶劇頭炮《美麗戰場》將於10月3晚首播，劇集由葉念琛監製、編劇及導演，雲集五大花旦陳瀅、蔣家旻、劉佩玥、陳曉華及朱晨麗，還有兩大小生陳山聰及方力申擔正演出，不少觀眾都非常期待，而劇集今日（28/9）亦公開了最新官方宣傳海報。身穿紅色性感吊帶晚裝的鍾家寶（陳瀅飾），一臉倔強卻又冷傲的望着鏡頭，無論是衣服顏色及C位企位，均凸顯了其超凡的女一位置。

《美麗戰場》釋出最新官方宣傳海報，身穿紅色性感吊帶晚裝的陳瀅，一臉倔強卻又冷傲的望著鏡頭，無論是衣服顏色及C位企位，均凸顯了其超凡的女一位置。

熟悉葉念琛的觀眾都知道，「阿寶」是葉念琛御用女主角名字。今次「阿寶」由大銀幕轉戰公仔箱，由18歲演至中年，由善良重情倔強的鄰家女孩，變成歷盡風霜及創傷的當紅女星。陳瀅之前憑古裝劇《痞子殿下》贏得好評，今次擔正頭炮台慶劇女一自然不容有失。談到飾演角色不但外形要橫跨二十年變化，人物性格亦有近乎180度轉變，陳瀅坦言角色難度系數比以往要高，為了角色演出來更有說服力，陳瀅花了不少心思在造型設計上，更主動向葉念琛爭取演少女時要全素顏上陣：「因為我想有個明顯嘅分別，素顏可以同好濃嘅明星妝做到對比。」

陳瀅話劇入面好多自己角色嘅造型，佢都有份幫手構思，仲話希望觀眾會鍾意。

陳瀅花了不少心思在造型設計上，更主動向葉念琛爭取演少女時要全素顏上陣。

服飾方面，陳瀅除了出動了少許私伙，年青時的裝束更是倒模現實中自己的日常衣着：「我試過着住自己啲衫去拍攝現場，佢哋會以為我已經換好阿寶嘅戲服。」就連在劇中當上藝人後的髮型，陳瀅也有參照偶像BLACKPINK某些造型：「我好希望大家會鍾意阿寶啲衫，因為好多都係我揀。同埋有黑絲襪嘅造型都係我諗，因為我好鍾意，主要因為顯瘦，哈。」

陳瀅除了出動了少許私伙，年青時的裝束更是倒模現實中自己的日常衣著：「我試過著住自己啲衫去拍攝現場，佢哋會以為我已經換好阿寶嘅戲服。」

劇中當上藝人後的髮型，陳瀅也有參照偶像BLACKPINK某些造型。

阿寶好友小美（陳曉華飾）及靜兒（劉佩玥飾）亦各有特色，性格天真、樣子可人的小美，是花癡一名，經常被取笑「好易畀男人搞大個肚」，而她亦不幸地多番遇上渣男，陳曉華笑言：「超大難度，因為雖然我有經歷過花癡時候，但因為依家已經唔係花癡，要我變番以前細個咁都幾難，要刻意重拾番以前好多回憶。」靜兒則是義字當頭的「女漢子」，每當阿寶或是小美被欺負，靜兒定必第一時間衝出來護航或擊退壞蛋，為人正直但卻性格衝動。阿Moon則笑言不明白為何葉念琛跟她聊天後，會覺得她是「信朋友信到有啲蠢」的類型：「導演攞咗我某啲特質去做個角色，好似豪爽呀、信朋友信到有啲蠢呀，我明明好醒㗎嘛，哈哈。」

陳瀅、陳曉華及劉佩玥因為拍攝《美麗戰場》成為好友。