有個閨密叫祖藍｜李亞男索吻扭公主抱放閃　王祖藍狂爆老婆黑材料

由王祖藍主持的《有個閨密叫祖藍》，即將於本周六（10月1日）晚播出最後一集，而嘉賓是太太李亞男（Leanne）。華姐出身的Leanne一向給人感覺高貴大方，但面對祖藍卻變成另一個人，不但表情動作多多，不介意在鏡頭前展現粗魯及醜樣的一面，更多番扮惡「凶」祖藍。不過祖藍不但唔驚，還經常乘機捉弄嬌妻，場面爆趣。

《有個閨密叫祖藍》最後一集的嘉賓是太太李亞男。

李亞男不介意在鏡頭前展現粗魯及醜樣的一面。

在快問快答環節，王祖藍和李亞男展現驚人默契。當被問到「第一次見面地方」、「第一次見面年份」、「第一次約會地點」、「第一次入戲院睇嘅戲」及「第一次接吻地點」時，二人均九秒九答出正確答案及細節，甜蜜滿瀉。Leanne還首度展現了不為人知的「驚人絕技」，就是以聲演恐龍。祖藍事後解釋指相關絕技由他親自教授，主要是平時用來氹兩個囡囡開心，祖藍亦大讚Leanne是願意無條件付出的好媽媽。

Leanne在節目中扮恐龍叫。

兩人今次應製作組「安排」，玩盡以往八集所有「閨密任務」，Leanne自揭是所有閨密任務的幕後黑手。玩任務期間兩人互爆對方黑材料，祖藍指Leanne缺點是「太過華姐」：「佢喺屋企入面都好華姐，唔會發嬲，其實基本上見唔到佢唔笑，佢唔明你講咩又好，佢嬲你又好，佢都係保持住華姐笑容。同埋佢永遠唔會太興奮，佢甚至乎喺屋企啱啱沖完涼，包住咗個頭，同我講嘢都會有華姐甫士。」

Leanne則投訴祖藍「惡意」放屁：「佢成日喺個被竇入面屙屁，佢明明可以講句唔好意思、然後出一出去架嘛……重點係我仲喺（被）入面，你要焗死自己，OK！It’s alright, but you know……」之後再狂數祖藍烏搲事件簿，內容爆笑。

結婚7年兩人雖然經常孖住接Job及出席活動，但在節目中還是按捺不住大耍花槍，尤其以Leanne較為進擊。兩人玩Truth or Dare時，Leanne乘機向老公索吻，並撒嬌謂：「畀個機會我！（王：好耐冇咀過咩？）係啊，24小時前（錫錫）喇。」不過當祖藍真的準備獻吻，Leanne又忽然少女上身大叫「好尷尬」，幾經扭擰二人最終甜蜜咀嘴。

李亞男公開向王祖藍索吻。

仲要扭公主抱。

之後Leanne又藉「秋後算帳」要求老公公主抱：「我搞咁多嘢就係為咗你要抱我！」由於Leanne太高大，即使祖藍出盡吃奶之力，還是抱得相當不穩。此時Leanne再下一城要求老公抱着她跳舞，祖藍聞言嚇至眼凸：「你真係決定咁做？我條腰要睇醫生架喇喎。」