東張西望｜僱主受騙外傭不對辦　網民錯重點：苦主靚女高質搶晒鏡

《東張西望》早前曾報道過一宗有關外傭中介公司的事件，有苦主支付了費用但竟兩年都沒有家傭出現，昨晚（27日）播出的一集就再有苦主投訴被同一間外傭中介公司欺騙。該名苦主葉小姐表示找了這間中介公司請家傭，由於家中有小朋友，她要求家傭要識講中文，以及要識煮中菜。而中介公司的呂小姐就介紹了一名曾在台灣做過工人的姐姐給她，指這位姐姐曾經照顧過3歲小朋友，識講中文也識煮中菜。該位工人姐姐與苦主視像面試時，甚至可以用普通話溝通，完全符合了僱主的要求。葉小姐於是決定僱用這位姐姐來港做家傭，並支付了兩萬多元。

可是，當姐姐來到時，葉小姐才發現對方「貨不對辦」，姐姐完全不懂得講廣東話和普通話，就連聽都聽不明，只識講一句「我不懂」，亦不懂得識煮中菜，只懂得煮印尼撈麵，打邊爐都不懂得處理，表示自己從來都無見過什麼是打邊爐。葉小姐質疑姐姐面試時應該是有人在旁為她翻譯並即場教她講。她向呂小姐反映無果，直指中介公司推卸責任。《東張》主持向中介公司了解有關情況，呂小姐就回應指廣東話和普通話並非姐姐母語，可能學得慢，又謂間間中介都是這樣做，工人姐姐做成怎樣不關他們公司事。呂小姐又反指葉小姐好像把姐姐當成仇人似的，看姐姐不順眼，不斷向中介公司投訴。

然而，不少網民看完今集節目後，卻錯重點，將焦點放在苦主葉小姐的樣貌上，留言大讚她：「可以選口罩小姐」、「左邊定右邊係苦主？」、「以為佢係主持人」、「我$4000做葉小姐工人，唔好同我爭」、「唔差喎，仲以為主持，右邊仲似路人」、「成個湯怡咁」。