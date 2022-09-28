小薯茄｜童童唔怕嘉盈取代位置　程人富爆下個自肥目標係呢位女神

人氣YouTube Channel小薯茄的兩位成員程人富及童童今天（28日）出席三哥新米線的發布活動，同場還有劉以達。二人現場化身小粉絲，不斷和劉以達聊天。二人接受傳媒訪問時說：「唔敢亂講嘢，佢好小氣，驚得罪方丈，我真係由細睇到大㗎！同埋佢私底下好搞笑，好幽默講埋食字gag。」

程人富同童童見到劉以達好緊張。（梁碧玲攝）

小薯茄剛在旺角麥花臣場館舉辦完他們六周年的大型演出，原以為可以有一個長休息，程人富表示想太多了：「我哋因為六周年個show好多工作都推後咗，完show我哋即刻出去補拍啲嘢，都好忙，但開心嘅。」

童童最近有學緊講嘢戒懶音。（梁碧玲攝）

另外早前小薯茄的YouTube Channel請到另外一位人氣YouTuber嘉盈來客串，片中主要講到嘉盈說身材好的煩惱，這影片播出後反應良好，點擊率非常高。而小薯茄一向主力的觀眾是小朋友較多，因此怕教壞小朋友。程人富回應：「我哋重捨返拍劇情片個熱誠，個日在場有4/5個導演。希望大家知道小朋友觀眾多，但大人都多，我覺得小朋友唔好就咁多。」說到底，是小薯茄一眾台前幕後的男工作人員一次的自肥計劃，程人富透露已經有下一個自肥目標：「林明禎呀，真係㗎。因為之前《飯戲攻心》有一幕有同佢合作，不過最後畀人剪走咗，但真係想搵佢合作，不過佢真係好忙，希望有機會搵佢合作，重拾拍嘢嘅熱誠」。

在旁的童童則不擔心被嘉盈等的性感YouTuber取代地位，她笑言：「我係Sell惡㗎，我會鬧呢個世界唔好嘅人。同埋我覺得嘉盈好好，佢好融入到小薯茄。」

又趁機Show大隻。（梁碧玲攝）

「熊仔頭」嘉盈現身小薯茄訴說胸大的煩惱：衣食住行都好唔方便