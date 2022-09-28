視后林夏薇隔三年赴大馬人氣依然爆燈　行程忙碌仍擁有發光肌膚

「視后」林夏薇（Rosina）工作繁忙，與周嘉洛完成無綫（TVB）新劇《寵愛Pet Pet》拍攝後，昨日（28/9）飛到馬來西亞出席代言護膚品牌活動，已有三年沒有出埠的她，對於今次旅行大感興奮：「真係好掛住馬來西亞嘅美食，特別係榴槤同肉骨茶，同埋可以親自多謝一直以來支持我嘅fans，心情真係好興奮。」

相隔三年再踏大馬，Rosina人氣依然爆燈，出席活動時吸引大批當地巿民圍觀，場面非常墟冚，就連Rosina亦感到難以置信：「今次活動唔係周末舉行，本身都擔心大家要返工返學嚟唔到，但最後見到咁多人嚟支持，真係好感動。」此外，Rosina不知不覺已經連續三年成為該護膚品牌的代言人，原來她在肌膚護理方面落足心機，早在中學時代已開始保養肌膚，更大方分享護膚秘訣：「飲食健康，飲多啲果汁，最緊要選擇適合自己嘅護膚品，除咗用代言嘅產品，我亦會自製水果牛奶面膜。」

林夏薇過去非常努力，一年一口氣拍完三套劇集，她笑言感覺十分充實，稍後的日子既要籌備新劇，為即將開播的劇集作宣傳，同時亦要洽談不少廣告，認真忙碌，而Rosina就笑言：「趁有時間會陪下屋企人同幾隻狗仔，而且假期都係一個好好自我增值嘅機會，所以我會鍛練身體，始終有健康嘅體魄先至可以挑戰新工作。」

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