MIRROR演唱會｜阿Mo留醫兩個月好友方方發文　沒有人道歉感心痛

男團MIRROR紅館演唱會嚴重意外已經發生兩個月，意外令舞蹈員李啟言（阿Mo）嚴重受傷，留醫兩個月，雖然阿Mo已經醒來接受密集式治療，但因受傷情況嚴重，所以未有太大進展。而早前舞蹈員亦有和阿Mo爸爸李盛林牧師見面，細說當時舞台情況及阿Mo的近況。

方方與阿Mo感情很好 (ig@fongfongfong_)

舞蹈員方芷欣（方方）今日（28日）在社交平台發文指責阿Mo受傷至今已經兩個月，仍然未有人出來交代事件及對阿Mo道歉。方方亦表示：「我從來無諗過，good show原來唔止係一份祝福，係祈求。我從來無諗過，原本擁有夢想既地方，同一樣既天花，可以一夜之閰孌成惡夢。我從來無諗過，我會害怕紅館呢個地方。」方方亦有細說與阿Mo的相識經過，她與阿Mo因紅館騷而認識，兩個喜歡跳舞的人，就因此而成為朋友，每天一起排練一起吃喝玩樂，感情十分好好。

方方社交平台發文指責阿Mo受傷至今已經兩個月，仍然未有人出來交代事件及對阿Mo道歉 (ig@fongfongfong_)

方方更感觸的說：「呢兩個月，佢每日見到既畫面淨係天花板。往後有一段好長既時間，佢既視線都只有天花板。一個平常人都末必能夠接受，何況係我咁貪靚跳舞咁叻既朋友。呢個災難，對佢既生活帶黎摧毁性轉變，佢自己同佢身邊既人都好叻，每一日都調整自己心態去面對佢地根本唔應該要面對既現實。我個心好痛好痛，好多疑問，點解我朋友要受呢啲苦，我好掛住好掛住佢。」對於好友阿Mo受傷，方方仍未能釋懷，因為至今仍然未有人為這個嚴重意外解釋，方方只希望她的朋友阿Mo一切安好。

方方因為與阿Mo感情須好,所以十分感觸 (ig@fongfongfong_)

當中方方亦提到：「久而久之，呢份承諾，呢份追求，養成一種壞習慣：盡做。即使休息唔夠，身體攰到去極限，盡做。跳到受傷，每日開show前要搽大量按摩膏包實晒黎止痛，盡做。遇到當dlancer唔係人既production，為左個show，盡做。因為唔盡做，被指責唔專業既就係你。如果當刻既你同我，有一絲勇氣去推翻所有業內既bug，呢件事係咪可以有唔同既結果，大家可以齊齊整整做完個 show，一齊去慶功去玩去飲酒。」而早前亦有流傳在演唱會開始前已經有舞蹈員跳落台受傷，而「有人」不理受傷的舞蹈員仍說出「盡做」，未知方方所指的「盡做」是否指摘這個流傳的人。

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