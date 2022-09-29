香港小姐2022｜林鈺洧爆父母相識經過：我對爸爸呢個角色冇好奇心

林鈺洧（Denise）當選2022年香港小姐冠軍，最多人感興趣的是她的家庭背景，因為她的爸爸正正是80年代的靚仔小生林俊賢。在不少訪談中，林鈺洧也提及過自己與爸爸林俊賢並不親密。今日（29/09）林鈺洧出席活動時接受《香港01》訪問，談及了以前和現時與爸爸林俊賢的關係。



林鈺洧當選2022年香港小姐冠軍。（陳順禎攝）

她說：「佢有打電話恭喜我，同無綫新聞台嘅訪問佢都由頭錄到尾，讚我講嘢有條理咗，有文有路。我好開心，因為佢有讚我。」她直說，現時與爸爸林俊賢的關係正常，不過因為他們分隔異地，所以較少見面。她說：「佢喺內地杭州、惠州長住，都係我去開旅行，經過嗰個城市，先會約佢食餐飯。我上年都係喺杭州見佢。」她續說，平時較少與爸爸傾電話，說：「同媽媽傾多啲，始終我係跟佢住，同埋女仔同女仔傾多啲事，同爸爸傾都係update吓近況。」

重看林鈺洧在《2022香港小姐競選》的表現，(《東張西望》截圖)

當選那一晚父母不在身邊，會否感到有缺失？她回答：「爭啲嘢呀？咁當然我會想爸爸媽媽喺身邊，但係由細到大都慣咗好獨立，都慣咗自己照顧自己，我都好幸運身邊有好多好錫我嘅朋友，由細到大都幫我煮埋飯，邀請我去佢哋屋企住，亦都識到好多貴人，佢哋對我嘅關懷，係同爸爸媽媽個level有得fight。」

《2022香港小姐競選》冠軍由林鈺洧奪得，亞軍則是許子萱，季軍兼最上鏡小姐是梁超怡，而友誼小姐就是邢慧敏。（資料圖片）

她透露，其實一歲半左右爸爸就離開了，自小基本上沒有對爸爸的印象。她說：「一歲半，所以基本上係冇記憶，唔知道有爸爸呢樣嘢存在，媽媽將我照顧得好好，所以我都唔覺得缺乏咗啲乜嘢。」她續說，自小缺少了爸爸，小學時也曾被同學欺凌過，說：「係有嘅，欺凌事件呀，啲小學嘢，但係我都冇乜所謂，因為我性格係好樂觀，好佛系，過咗去就算。」

林鈺洧與爸爸林俊賢。（IG@denicelams）

有沒有幻想過爸爸是怎樣的？她回答：「真係冇，因為唔需要，我同媽咪關係咁，有好多嘢要處理，細個要周圍走，要讀書，大個又要做嘢，所以都冇時間諗溫情嗰啲嘢。」有沒有問媽媽為什麼沒有爸爸？她回答：「冇呀，我對爸爸呢個角色冇好奇心，唔知點解。」她表示，大個十幾歲的時候，媽媽就將和爸爸的相識經過與林鈺洧坦白。她說：「講返點樣相遇，一齊住嗰啲，我都唔係好想聽啦，哈哈。自從我認識返爸爸呢個人就講返我知。媽媽係以前幫爸爸化妝然後認識，跟住我爸爸就追媽媽。媽媽話： 『我都唔係好想佢追。』跟住佢哋最後就分開咗，都係佢哋嘅事，唔關我事。」

林俊賢後生真係好靚仔。（網上圖片）

林俊賢與中英混血兒前妻於英國秘婚，之後誕下女兒林鈺洧。在一篇訪問中，林俊賢也提及自己在林鈺洧一歲半就時候與前妻離婚，之後女兒7歲半的時候見過一次面，而再見到到面的時候已是林鈺洧15歲的時候。最後父女兩人就失去了聯絡將近十年，幸好最後經由Facebook尋得女兒。他說：「朋友知我一直好想搵番個女，就叫我喺Facebook試吓搵，又真係畀佢搵到同名同姓個樣又似似哋，於是朋友send訊息問佢識唔識林俊賢，佢話識，再過一輪我先現身同佢傾返偈。」父女相認後，林俊賢表示百般滋味在心頭，不過女兒的反應並不大，也會問他為什麼當年離開他們。

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她十分坦白的說：「我個人好佛系，你哋上一代啲嘢唔好搞到我就得啦。」自小父母離異，她直言長大後才發覺原來對自己的感情觀都有影響，她說：「大個咗就發現有影響，所以點解我想成立一個幫助單親家庭嘅機構。細個都唔知原來對自己性格有影響，social skill係差啲，或者唔係好識同男仔溝通，所以之後就要睇好多心理書，心靈雞湯書。搵男朋友都會小心啲，會好揀擇，不過嚟緊都唔會諗啦，想專注自己嘅未來多啲。」

《香港小姐競選》今屆出爐港姐冠軍林鈺洧。（資料圖片）

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