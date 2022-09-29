愛回家︱李泳豪剖白戴綠帽心聲直認好痛　編劇玩嘢抽乾楊思琦水？

無綫（TVB）處境喜劇《愛．回家之開心速遞》經常向觀眾大放笑彈，昨晚（28/9）一集便上演「細龍生」鄭世豪誤以為其女友「Luna」何沛珈和「樹仁」單立文有姦情的故事，期間一眾「綠帽俠」圍爐吐苦水，其中的李泳豪便剖白：「我之前畀過條女戴過幾頂帽囉！」之後與會者便叫他再補充，所以他續說：「雖然分開咗好多年，但係每次諗起戴帽嗰種痛，我都係好傷心㗎！」雖然講得七情上面，但他一滴眼淚都沒有流，被質疑根本沒有傷心。

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相信不少觀眾睇到這一幕都會覺得編劇「有心玩嘢」，因為大家都仍然記得當年李泳豪與拍拖九年的楊思琦分手一事如果鬧得滿城風雨。2011年，楊思琦突然向傳媒單方面宣布與李泳豪分手，事件傳出多個不同版本，其中一個版本便是女方搭上前港隊跳水運動員吳帥，不少人覺得李泳豪慘變「綠帽俠」。翌年，楊思琦誕下女兒楊卓穎（Krystal），雖然她一直未有透露女兒生父身份，但外界一直認定楊思琦為吳帥誕女。其實李泳豪亦相當幸福，上月他便宣布與拍拖兩年的台灣女友Agnes拉埋天窗，他接受傳媒訪問時便指會先簽字，預計到下年年中才會擺酒。

李泳豪與台灣女友拍拖兩年結婚恨做爹地 已徹底放下舊愛楊思琦

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