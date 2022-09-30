ViuTV十月連推5套自製劇　4套由MIRROR主演硬撼TVB台慶劇

11月是TVB無綫電視55周年台慶，日前亮燈儀式公布台慶月綜藝節目，以及四大台慶劇陣容﹗ViuTV亦以強陣對撼，正式宣布10月起將會隆重推出5套自家製重頭劇，以及各類型的綜藝節目，勢掀另一次電視大戰﹗



日前TVB舉行55周年台慶亮燈儀式。（資料圖片）

ViuTV九月三十日宣布，10月起推出的5套劇集為《野人老師》、《季前賽》、《繩角》、《百萬同居計劃》和《心靈師》，當中有4套都是由MIRROR成員主演﹗打頭陣有10月3日首播，MIRROR成員Stanley邱士縉和Frankie陳瑞輝主演的《野人老師》，正好與陳瀅、劉佩玥、陳曉華、蔣家旻、陳山聰主演的《美麗戰場》正面交鋒﹗

無綫55周年台慶亮燈 四大台慶劇有演員擔正兩套睇高一線

打頭陣有10月3日首播，MIRROR成員Stanley邱士縉和Frankie陳瑞輝主演的《野人老師》，與陳瀅、劉佩玥、陳曉華、蔣家旻、陳山聰主演的《美麗戰場》正面交鋒﹗

而由MIRROR成員姜濤、Ian陳卓賢、Edan呂爵安等主演的《季前賽》雖未公布播出日期，但大有機會與10月17日推出，由林敏驄、江美儀主演的《下流上車族》對撼。至於陳展鵬、唐詩詠、陳山聰主演的《超能使者》，以及陳豪、龔嘉欣、江嘉敏、周嘉洛、譚凱琪主演的《新四十二章》，亦會與由MIRROR成員AK江𤒹生、楊樂文、邱傲然和王智德主演，講講述主角立下決心成為亞洲拳王努力奮鬥的《繩角》、AL盧瀚霆和柳應廷、簡慕華、黃德斌主演的《百萬同居計劃》，以及李燦琛、ERROR成員何啟華主演的《心靈師》對陣。

而由MIRROR成員姜濤、Ian陳卓賢、Edan呂爵安等主演的《季前賽》雖未公布播出日期，但大有機會與10月17日推出，由林敏驄、江美儀主演的《下流上車族》對撼。

林敏驄與曾志偉老友鬼鬼，今次獻出處男作拍劇《下流上車族》，與江美儀演對手戲。（視覺中國）

另外，ViuTV亦於10月份起會有多個不同類型的綜藝節目陪伴觀眾，包括由黃正宜（阿正）和余德丞擔任主持的《姊姊們的國際市場》、由強尼、葛綽瑤和許寶恆做主持的遊戲節目《超識玩》待，亦準備了世界盃特備節目，由藝人們陪著觀眾一齊睇波！兩個電視台都以強陣出擊，相信又會掀起追看熱潮。