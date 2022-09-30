姜濤幼稚園畢業照曝光　姜媽談囝囝兒時點滴︰他是我的廣東話老師

受演唱會事故影響而休團兩個月的MIRROR復工在即，人氣成員姜濤曾就讀的幼稚園，愛群道浸信會呂郭碧鳳幼稚園，最近推出40周年特刊，其中一頁刊登了姜濤的幼稚園畢業照和姜媽的信。姜媽早前獲校長邀請重返姜濤母校，更與一眾教職員合照兼齊齊做出心心手勢。



姜濤的幼稚園畢業照。（網上圖片）

姜媽在信中提到，今次重返姜濤就讀的幼稚園參觀十分興奮，全因這個地方帶給他們很多回憶。她憶起姜濤小時候只會說家鄉（上海）及普通話，所以不懂與人溝通，但為了跟小朋友互動，他努力學習，語言發展得很快︰「上學不到幾天，回來已經可以說得幾句廣東話，我感到非常驚訝，我也跟他一句一句的學習，他竟然是我的廣東話老師呢！」

姜媽早前獲校長邀請重返姜濤母校，更與一眾教職員合照兼齊齊做出心心手勢。（網上圖片）

姜媽續指姜濤生性聰明好動，很喜歡上學，亦感謝學校對她的一切支援︰「對於我這個內地人，對於孩子上學，很多事物都未認識，多謝學校所有老師和職工都好有愛心，態度非常友善，好有耐性給我支持。」她又特別多謝校長，大讚對方對家長和孩子都很關心：「那時候我身體不太好，有時照顧蹦蹦跳的姜濤也感到吃力，教職員都適時給予幫助，讓姜濤可以在一個快樂又安全的園地進行學習生活，多謝校長不時約我見面，細心聆聽我的分享，鼓勵我，讓我感受到家的溫暖。」

姜媽坦言雖然姜濤曾受挫折，但仍勇敢面對、學習頓悟人生。（資料圖片）

最後，姜媽坦言雖然姜濤曾受挫折，但仍勇敢面對、學習頓悟人生，她再三感激母校對兒子的栽培︰「看見他的成長，為人孝順善良，謙虛有禮、發奮圖強，都感謝昔日母校的栽培…如果姜濤將來有孩子，最重要的學前教育，我都好希望將他們放在呂郭碧鳳幼稚園裏，讓孩子們好好享受三年美好的學習時光。」

姜媽感激母校對兒子的栽培。（IG圖片）

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