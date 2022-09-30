內地萬年男二鄧為未紅先驕　機場反拍粉絲被鬧小牌大耍

內地男星鄧為，去年憑古裝奇幻劇《遇龍》為人熟悉，甚至有指他靚仔過男主角王鶴棣，俘虜不少粉絲，不過正在上位中的鄧為，近日卻捲入機場耍大牌風波，指他黑面對待粉絲，又用手機反拍報復，令在場的粉絲失望表示「好裝啊」，事件鬧上熱搜後，鄧為的女助手出面孭鑊，自責處理不當，又賴疫情要保持社交距離，鄧為本人始終未有道歉，網民亦不賣帳，指他「小牌大耍」。

鄧為好靚仔，走韓風路線。（微博圖片）

27歲的鄧為憑《遇龍》走紅，之後拍過《我是歲月你是星辰》及跟楊紫合作的《長相思》，雖然只是男二角色，但高白帥的外貌，也俘虜不少粉絲，日前他現身機場，就有一班粉絲到場拍照。但戴著漁夫帽、墨鏡及口罩的他一臉不滿，由女助手阻擋拍照外，又用手機反拍粉絲，事件登上熱搜，鄧為被指未紅先驕，自我陶醉頂流體驗，甚至是「小牌大耍」，即是半紅不黑的奀星耍大牌，成為網民笑柄話題。

鄧為女助手阻止粉絲拍照，而鄧為就黑晒面。（微博圖片）

鄧為反拍粉絲，非常無禮貌。（微博圖片）

粉絲是藝人的米飯班主，所以很多大明星都表現親民，迪麗熱巴見親粉絲都會微笑揮手，王嘉爾在泰國更是向粉絲下跪行禮。鄧為黑面態度隨即陷入公關災難，翌日由當時在場的女助手道歉，發文「因為機場人比較多，看到有人圍上來的第一反應是防疫期間人群聚集很不好，擔心藝人和現場所有人的安全和機場秩序受影響。最初也試圖勸阻和引導在場的各位保持適當距離，溝通未果後表達方式逐漸太嚴肅起來。實在對不起，為自己的不友好行為和帶來的負面影響向大家道歉，以後會改正態度!也請大家一起努力遵守公共場合秩序，疫情期間多保護自我安全」。鄧為推女助手「擋刀」，更加令人失望，星途蒙上污點。

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下圖有迪麗熱巴靚相：

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