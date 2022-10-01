梁思浩曾獲狐族女藝人預言命中有劫數　梅艷芳成七大嫌疑人之一？

有「東南亞鬼王」之稱的梁思浩近年不時都會在節目中分享詭異經歷，早前他在節目《奇異集》介紹狐族，指出狐族是狐狸與人類的後代，與狐仙及狐妖不一樣，更大爆圈中有「狐族女藝人」，對方預言梁思浩月內有三劫，而且一一成真。

梁思浩大爆圈中有「狐族女藝人」。（YouTube/@「TVB 玄學台 - 風水、鬼故事」）

節目中，梁思浩表示自己曾經參演由成龍主演的電影《奇跡》，當中有位比較資深的女藝人向他說道：「你呢個月唔好揸車，揸車嘅話呢個月會撞三次車。」梁思浩聞言後馬上感到不適：「第一我同佢唔熟，我就冇理到佢講嘢。」不料在拍攝結束一周後梁思浩出車禍，幸好傷勢輕微，於是思浩決定之後都改搭的士。不過有一次思浩在清水灣坐車時，的士司機突然衝下去，出了第二次車禍的梁思浩為此感到不安。

狐族女藝人的預言一一成真。（YouTube/@「TVB 玄學台 - 風水、鬼故事」）

在拍攝電影《奇跡》時，梁思浩在另一邊廂同時拍攝電視劇《義不容情》，當時已經是女藝人預言事件的最後一日，因此只要這天順利結束，思浩就不會再發生車禍，而當日正在拍攝黃日華和劉嘉玲婚禮，於是他與關海山、楊羚以及工作人員坐上同一輛車，從大埔出去經過吐露港，途經九龍坑時，突然有一頭黑色的狐狸在前面經過，整輛車在吐露港反轉三次，被送往醫院的梁思浩突然想起女藝人的提點，於是把事情轉述一位老甘草演員知道，豈料對方說道：「你知唔知道佢係咩人，佢係狐狸嘅後人，佢係狐族人」而狐族人天生預知能力厲害，因此才有女藝人的提點，梁思浩聞言馬上雞皮疙瘩。

梁思浩表示在拍攝電影《奇跡》遇到狐族女藝人。（網上圖片）

而梁思浩在節目中所講的《奇跡》是1989年上映的一部喜劇動作片，由成龍自編自導自演，此電影被認為是他執導的最好的作品之一，更榮獲1990年香港電影金像獎最佳動作設計。當中有份飾演的女演員包括梅艷芳、歸亞蕾、葉蘊儀、李健生、葉子楣、關秀媚及梁葆貞，因此他口中的狐族女藝人有機會為以上七位女藝人之一。

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