前華姐冠軍余思霆(Stitch)樣靚身材正,自近年移居台灣,與朱敏瀚拍分手後,IG靚相就愈影愈性感,不時都會分享泳衣照,福利大放送!今日(30/9)余思霆又在IG大派福利,不是比堅尼泳衣照而是更為性感的泡泡浸浴照。余思霆在帖文中寫道:「就想一直當個小孩!Bubble bath is always the best !」

余思霆晉身「性感女神」行列。(IG@yutingting94)

