2017年華姐冠軍余思霆(Stitch)樣靚身材正,她亦從來不會介意以性感形象示人,經常在IG分享福利美照。近月在台灣拍攝旅遊節目,且在當地逗留了一段長時間的Stitch,日前終於返港。Stitch拍攝台灣旅遊節目時經常出海,更以比堅尼性感上陣,返到香港後,她亦繼續大曬泳衣美照。

昨日她就於IG post了一張她身在泳衣的比堅尼靚相,以誘惑「高炒」角度拍攝,盡騷她的最強body。她留言表示:「Almost forgot I know how to swim!霆霆別忘了你會游泳!!#霆霆小宇宙 #差點溺水 #我的浮木」不過網民卻不關心她是否懂得游泳,只顧住留言大讚她的甜美靚樣以及Fit爆身材。

