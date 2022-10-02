萬綺雯定居內地做民宿老闆樂得自在　相約繆非臨聚會打扮活力十足

1996年亞姐亞軍繆非臨在2007年與圈外老公結婚後，同年11月誕下女兒Tiffany，一家三口定居上海，雖然她已經淡出幕前多年，仍不時在社交平台分享近況，日前她相約同樣是亞姐出身的萬綺雯聚會，並上載了合照，寫道：「好久沒見美人蚊蚊，好高興又在上海相聚。」相中所見當日繆非臨帶埋囡囡Tiffany與萬綺雯在高級餐廳聚會，身穿白色衛衣的萬綺雯頭戴Cap帽，一身打扮活力十足，已經52歲的她皮膚白滑緊緻，身形完全沒有發福，不愧是公認的凍齡女神！



萬綺雯同繆非臨在上海相聚。（微博@繆非臨Fifi）

萬綺雯現時在內地定居，專心打理民宿生意。（微博@老R工作室）

近年將工作重心轉移到內地的萬綺雯，成立了「萬綺雯工作室」，拍攝了微綜藝《綺遇記》，期間走訪了很多民宿，最後被浙江莫干山的環境吸引，決定與朋友合股做民宿生意，更正式在內地定居，去年她接受內地傳媒訪問時直言十分享受現時的生活：「去年（2020年）我合約到期，多自由，我喜歡做的事情我說了算。我沒有大的目標，覺得開心就好了。你給我看看花花草草，我開心。」

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當年只有18歲的萬綺雯憑着充滿個人特色的氣質外貌，以及42吋長腿成功奪得亞洲小姐亞軍！（影片截圖）

繆非臨是1996年的亞姐亞軍。（影片截圖）

而繆非臨同樣是參選亞姐後加入娛樂圈發展，曾參演過不少劇集，但發展平平，2007年她與圈外老公結婚，由於老公在上海做生意，所以他們一家定居上海，據知兩公婆在當地經營美容院及餐廳生意，搞得有聲有色！從繆非臨平日分享的靚相及短片所見，他們一家三口住在複式豪宅，大屋裝修奢華有格調，而繆非臨衣着亦不乏名牌，同囡囡出入都有專車接送，現年14歲的Tiffany遺傳了媽媽的優良基因，五官標緻，現時在上海一間國際學校就讀，成績優異！