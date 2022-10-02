網民揭「口罩小姐冠軍」同中佬公幹　西童直認：多過電視台Show錢

西童參選ViuTV選美真人騷《尾二一屆口罩小姐選舉》後贏得冠軍寶座，成為冠軍後的她沒有順勢殺入娛樂圈，而是出國到新加坡、馬來西亞。有眼利的網民更做起網上偵探，發現其實她是和一名中佬出trip公幹，帖文還在討論區上引起討論。



西童參選ViuTV選美真人騷《尾二一屆口罩小姐選舉》後贏得冠軍寶座。（IG@westtung）

「口罩小姐冠軍」西童回覆《香港01》查詢時，直認與「 中佬」出國，她說：「其實冇錯㗎，佢的確係一個中佬！佢似荒失失奇兵傻傻果隻企鵝，最近肥咗有啲似minions，雖然佢成日帶帽但我要幫佢平反番，佢係有頭髮嘅！」

網民揭「口罩小姐冠軍」西童同中佬公幹。（IG@westtung）

西童擁有驕人身材，加上性感的衣着風格，經常惹來不少是非。（IG@westtung）

她透露，自己與這位「中佬」認識了有一段日子而且感情不錯，今次出國基本上衣食住行也是由演出的club場所費用全包，也因為他而有機會見到她的偶像DJ Soda，她說：「好開心，冇諗過見到偶像，DJ Soda真人真係靚過上鏡！好香皮膚又白滑，好開心呀，我真係成日成個癡漢咁。認真講，今次見識到世界級網紅同DJ有幾認真工作同埋經營，我就覺得自己要更多努力工作同學嘢。」

西童笑言網民口中的「中佬」只是她的經理人。（IG@westtung）

西童成為「口罩小姐冠軍」。（IG@westtung）

不過她也表示，網民口中所說的「中佬」其實是她的DJ師傅兼經理人，這一次所謂的「同中佬公幹」也只不過是到新加坡、馬來西亞出騷。她說：「呢兩個星期主要係去打碟，同Soda食飯，睇下其他犀利嘅DJ，學嘢，類似特訓DJ團咁，唔係去賣身。」

近年西童學習DJ打碟。（IG@westtung）

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