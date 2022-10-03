答得快 好世界｜TVB55周年向舊綜藝節省致敬　李有毅現身有驚喜

TVB即將踏入55周年台慶，這段期間推出不少全新節目，其中之一的問答遊戲節目《答得快 好世界》，將於今天（3日）播出，節目由張秀文、鄭衍峰擔任主持。

《答得快 好世界》由鄭衍峰、張秀文擔任主持。

這問答遊戲節目是向多年前TVB推出的綜藝節目致敬，讓觀眾重溫過去55年間的經典問答遊戲節目。其中精選了8個經典問答遊戲節目與全台藝員玩多次，包括《15/16》、《江山如此多FUN》、《智在必得》、《全港至叻星》、《温故知新》、《勝在夠開心》、《DO姐有問題》及《電視大贏家》，玩法多元、老少咸宜。

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為了「還原」當年精髓及氣氛，節目還邀請了當年的「元祖級」主持擔任嘉賓主持，包括《15/16》的森美、《勝在夠開心》的韓馬利及李有毅、《温故知新》的莫鳳儀、《智在必得》的鄭丹瑞、《江山如此多FUN》的江欣燕及鄧飛、《全港至叻星》的陳百祥、《DO姐有問題》的鄭裕玲、《電視大贏家》的汪明荃、梅小惠及江欣燕，陣容鼎盛。

今（3日）晚播出的首集，嘉賓陣容有「乜都敢死隊」的楊潮凱、黃美棋、翟威廉及陳嘉桓，對戰「開心啦啦隊」的歐瑞偉、李偉健、鄭世豪及許家傑；是集重現的經典問答遊戲節目是2006年首播、共有102集的《15/16》，當年一句「15/16唔玩唔舒服」更是街知巷聞。《15/16》主攻生活趣味2揀1題目，包括「電車座位下的沙有甚麼用途」、「哪個公共屋邨座數最多」等，除了參賽藝人的精闢分析夠晒搞笑，觀眾亦能從而「長知識」。而是集最「精彩」環節，是要估到底張秀文和鄭衍峰哪一位吃了辣麵，由於兩人吃麵時均戲精上身扮晒嘢，相當過癮。