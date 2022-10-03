55歲林海峰佳績完成倫敦馬拉松　沿途港人不停打氣：總有空間進步

現年55歲的林海峰，日前飛到英國倫敦，參加世界六大馬拉松之一的倫敦馬拉松，沿途獲不少在英港人野生捕獲，最終更以佳績完成，更達到取得波士頓馬拉松參賽資格成績。



林海峰剛完成倫敦馬拉松比賽。（IG：@janlamb_09）

林海峰一直是跑步愛好者，其個人最佳時間是2018年日本琦玉馬拉松跑出3小時13分。是次倫敦馬拉松是林海峰的第三個六大馬拉松，他特地向商台請假專程遠赴英國倫敦，參加當地在10月2日舉行的賽事，最終以3:18:08 順利完成，以55歲來說成績非常不俗，更已達到波士頓馬拉松的參賽資格（55-59歲組別2023年門檻為3小時35分）。商台節目《在晴朗的一天出發》Facebook，昨晚也貼出在英港人拍下林海峰比賽時帥照，穿上白Tee黑短褲露出古銅色結實手臂及小腿肌肉，比賽中不忘跟沿途為他打氣的港人打招呼，非常親民。

林海峰一身肌肉表露無遺。（叱咤903 在晴朗的一天出發FACEBOOK）

比賽後林海峰留言：「一班係今次倫馬沿賽道每隔幾K就嗌林狗、林公子、阿煎加油嘅駐當地香港朋友(有條佬仲大嗌：返去做晴朗啦！）另一班就係因為今次倫馬而一路提點鼓勵兼陪訓嘅跑友。今次嘅時間係有啲⋯(明啦）不過有呢兩位朋友，開心過跑成點啦。」亦喺 Facebook 透露，下站將會是柏林馬拉松：「「努力」有兩個「力」字，一細一大先細後大由細變大。以為好努力？其實仲可以將力度加大，總有空間進步，共勉之。」

林海峰一邊跑一邊與群眾打招呼。（叱咤903 在晴朗的一天出發FACEBOOK）

是次倫敦馬拉松是林海峰的第三個六大馬拉松，與好友齊齊打卡。（IG：@janlamb_09）

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