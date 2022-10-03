她和她的戀愛小動作｜ANSONBEAN親送生日驚喜　吳家忻 ：好Sweet

Viu Original首部本地原創劇《#她和她的戀愛小動作》，將於10月7日在黃Viu獨家上架，三位主角陳毅燊（ANSONBEAN）、吳家忻（Kayan9896）、林千渟日前為劇集宣傳，期間ANSONBEAN向兩位「九月星辰」吳家忻與林千渟送上驚喜，突然捧出有兩女劇中造型的生日蛋糕祝賀，令吳家忻、林千渟不禁大呼「好Sweet」！

送上蛋糕。

同月生日的吳家忻與林千渟，在戲中性格南轅北轍，現實卻是一拍即合，兩女笑言「緣」出一個字——顛，林千渟指：「佢（吳家忻）大情大性，我從小讀女校，好怕好溫柔嘅女仔，鍾意女仔爽朗，家忻超講得笑，佢係顛。」吳家忻聞言即反擊：「其實我哋兩個性格都係凸，大家都係顛，唔好睇佢好似好斯文，大家都畀佢好斯文一面呃到，所以先有個咁斯文嘅角色畀佢，其實佢一啲都唔係。」

劇中飾演情侶的吳家忻與ANSONBEAN不諱言角色性格跟現實有點相似，家忻表示：「角色跟自己相似，演繹上較易掌握，因為我現實同角色都係比較不修邊幅、好鍾意遲到、對Jason（ANSONBEAN角色）行為，都有對待過我前男友。」

ANSONBEAN認為角色的戇直性格，與對女友的細心及大意位都似足自己。相反，林千渟認為角色跟自己反差很大：「愛情觀上，我角色不甘寂寞，好想脫單，但現實嘅我反而鍾意自己生活，好享受獨處時間。」

許願。

吳家忻與林千渟又大爆拍攝過程輕鬆，尤其在ANSONBEAN身上，經常發生趣事，為開工的日子添上無限歡樂，對此ANSONBEAN說：「可能係喜劇，我唔知點去做，就好似有幕扭樽蓋鏡頭，啟發我有時要加啲戲。」