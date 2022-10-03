獅子山下2022｜韓馬利演KOL好頭痛　黃淑儀片場煲湯益劇組

香港電台自70年代起，製作以港人寫照為題材的電視劇《獅子山下》，透過不同年代的寫實故事，紀錄香港的風雨陰晴。在新一季《獅子山下2022》系列中，單元劇《紅花樹下》講述三名各有不同性格和經歷的金蘭姊妹，一同透過美食來尋找回憶，從而細味人生意義。

韓馬利在劇中演KOL。（梁碧玲攝）

今日（3/10）其中兩位女主角黃淑兒（GiGi姐）及韓馬利（Mary姐）現身港台出席港台劇集《紅花樹下》宣傳造勢活動。Mary姐指出與GiGI姐雖然相識47年，但大家鮮有拍劇：「其實諗返起我同佢拍嘅第一部劇係《上海灘》，但喺劇裡面，我同佢係冇乜對手戲。而今次算係我同佢正式拍嘅一部戲。雖然事隔咗咁多年，但我就覺得唔遲嘅，始終仲有大把時間合作。不過今次在劇中初演KOL角色，就大為頭痛，因為我真係好多都唔識，成日㩒錯掣，搞到亂晒，要勞煩導演出手相救。同埋導演都好細心，佢仲俾埋鄭欣宜嘅片我參考點樣做一個KOL。」

黃淑儀開工期間，經常煲靚湯慰勞一班台前幕後工作人員。（梁碧玲攝）

GiGi姐姐今次在劇中飾演磊姐一角都與烹飪有關，而大部分入廚情節更由她親自主理。無論戲裡戲外，GiGi姐都熱愛烹飪，拍攝期間經常與劇組分享自己悉心烹調的美食及湯水：「其實我一入廚房煮嘢食，我係好開心，直頭唔記得疲累。其實我都係順便整俾大家食啫，因為自己都想食，咁所以咪整埋俾大家，可以同大家分享我係會好開心。」