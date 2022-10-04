霍啟剛舉家貼地遊市集仔女萌爆搶鏡　被譽為「最樸實的豪門夫妻」

霍啟剛與跳水皇后郭晶晶結婚至今10年，育有1子2女，一家五口生活幸福愉快。霍啟剛日前趁假期就帶同老婆與仔女齊齊遊大佛及昂坪市集，他還於IG分享了當日全家福的靚相，並留言表示：「趁着國慶週末假期，一家人去大嶼山天壇大佛一日遊，偶遇一位本地藝術家，睇到好多佢嘅油畫作品，其中一幅大澳景色真係好靚。今次嚟到昂坪市集，冷冷清清，好多舖頭因為生意唔好冇開門做生意，希望我哋可以快啲實施「0+0」，吸引海外旅客來港，重振香港旅遊業，再次見到朝氣勃勃、人頭湧湧嘅香港。」

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霍啟剛雖然名門出身，家族身家估計最少300億港元，一家居於清水灣的3層樓高價值1.6億獨立豪宅，擁有私人花園和泳池，晶晶婚後過住豪門少奶奶的生活，但兩人卻從不追求奢華的物質享受，日子過得相當實在，甚至被譽為「最樸實的豪門夫妻」。霍啟剛的豪宅亦沒有超豪裝潢與華麗擺設，反而是走簡約風，家中櫃子放滿孩子的玩具，和一般家庭無異。他們教育小朋友亦奉行貼地政策，即使有私人司機，仍會帶同小朋友坐巴士等公共交通工具。郭晶晶與霍啟剛的育兒理念是要捨得讓孩子吃苦。

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