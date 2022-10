簡淑兒 (Jessica) 入行以來多年樣貌愈來愈靚,也曾屢傳整容,對此她曾表示:「其實我是瘦了很多,又箍過牙。我真是沒有整過,已講過很多次,希望大家信我啦。」澄清了整容疑雲。Jessica昨日於她的IG分享了幾張她最新的靚相,並留言表示:「Hello October~ 🍁They had a goal in mind for this project~ a new style、a different feeling、a transformation🤎」表示踏入10月有新風格,不同的感覺,脫變成不一樣的自己。

相中的她無論妝容和打扮都與以往不同,穿上Deep V露腰貼身裙大玩性感視覺效果,令人耳目一新。不少網民都大讚Jessica的新形象又靚又誘人,五官輪廓愈見精緻,更有人指她某些角度與影后張曼玉撞樣了,有張曼玉年輕時的氣質和影子。

