陳豪操到爆肌原來關張繼聰事　笑稱與陳茵媺夫妻檔感「唔舒服」

陳豪自拍攝劇集《誇世代》後，對健康甚為注重。

向來予人健康之感的陳豪，指太太跟他同樣注重健康，他更大讚太太對小朋友的飲食餐單、均衡營養做得非常出色，而問到他何時開始意會到對健康注重？陳豪竟表示自跟張繼聰合作拍攝劇集《誇世代》：「當時見到張繼聰練到一身肌肉，於是向佢請教，自己開始做gym，但方法及飲食全部都唔正確，經佢介紹後，再次健身，原來想要再大啲嘅肌肉，除咗研究健身方向，要再注重飲食、餐單配合，亦因為咁開始注重營養問題，就係呢一個開始，令自己對健身、對心臟健康、內臟健康嘅注重。」

陳豪《誇世代》呢個身型真係不得了。（劇照）

此外，陳豪正跟太太陳茵媺合作為新劇《羅密歐與祝英台》開工，相隔多年再跟太太同框演出，陳豪笑言有點「唔舒服」，他謂：「未試過用演戲身份對待大家，就算《天梯》時合作都唔係直接對手，未試過銀幕上呢種嘅角色同面對，呢種相處，我哋都要適應吓，但都OK嘅！」提到陳茵媺闊別熒幕10年，陳豪透露太太亦有不習慣：「今次佢嘅挑戰好大，10年冇拍劇、好多劇本、好多rundown、好多對白需要出力記，另外同我一齊拍，亦係一個挑戰。」對於太太在劇中剷青的霸氣造型，陳豪就發揮「愛妻號」本色指：「我係欣賞嘅，今次佢角色女扮男裝，對佢係幾好挑戰，令人眼前一亮。」