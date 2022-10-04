林正峰喺IG激動澄清與劉溫馨緋聞　暗指被人算計：學懂世途險惡

今日有報道指現年28歲的無綫上位小生林正峰背住22歲的女友游嘉欣，偷嗒31歲的無綫小花劉溫馨兼斷正。報道一出，當事人林正峰立即在IG激動回應有關緋聞。



當日林正峰與劉溫馨被發現在土瓜灣撐枱腳，原來是慶祝男方28歲生日，劉溫馨還穿上了一襲綁帶大露背連身短裙，曬玉背和美腿，一副戰鬥格性感撩人，走在街上份外惹人注目。兩人約會時更同是着上白色服飾，儼如情侶裝。事件被爆出街後，林正峰懷疑自己被人刻意算計，趕緊在IG嬲爆澄清，並留下世途險惡的說話。

劉溫馨當日着到好靚同林正峰食生日飯 （劉溫馨IG）

林正峰在IG激動澄清指與劉溫馨並不相熟：「八月份我生日的時候同很多友人都約食生日飯，而其中一位前輩提出約食生日飯，雖然平時甚少傾偈，但因為曾經合作過嘅前輩，所以就聚一聚出去食，食完飯之後我哋都冇同大家有任何聯絡。」然後指女方之所以着到靚一靚去食生日飯，只是因為剛完成記招。

林正峰就話同女方一D都唔熟啦。

而林正峰連累緋聞情侶游嘉欣也一拼被討論，對此表示歉意，他指：「我要為到受影響的好兄弟游嘉欣致歉，十萬個對不起，佢成日俾人擺咗上台。」並再次強調：「我真係單身，現在無意亦不會想發展任何戀情，只想寄情工作，亦學懂世途險惡，以後會更加小心。」

游嘉欣同林正峰緋聞傳咗好耐！（

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