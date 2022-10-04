野人老師｜Stanley被學生掟牛糞　網民投訴蟬鳴聲比對白聲更突出

由成員邱士縉（Stanley）、陳瑞輝（Frankie）、鄭丹瑞、談善言及沈殷怡主演的ViuTV新劇《野人老師》今日（4/10）播出第二集，講到Stanley（飾 李白）成為雙失青年後回坪澳灣，豈料剛到達大地小學的他慘被學生投擲牛糞，令他更加嫌棄大地小學的教育環境，希望可以早日離開。不過Stanley突然發現學校暗藏商機，可以借「自然教育之名」大賺一筆，因此加入由父親鄭丹瑞（飾 李世豪）創辦的「大地小學」，成為其中一名教師。不過向來自負的Stanley與大地小學的唯一老師談善言（鍾晨光 飾）理念不合，因此充滿火藥味。

Stanley非常嫌棄大地小學。（節目截圖）

而加入大地學校的Stanley需要與談善言處理學校開放日事宜，為了令大地小學收生人數增加，Stanley為校長準備一份講稿，希望在開放日當天透過演講吸引家長報讀學校，不過校長的行為並沒有與Stanley所願，不但沒有把順利完成演講，更當場把身上的西裝脫下，以最自然的方式講解自己舉辦自然教育當中的理念，此行為令Stanley極度不滿。值得一提是，第二集播出同樣被網民大讚劇情流暢，演員的演技亦到位，但唯獨是背景中的蟬鳴非常明顯，甚至比角色的對白突出，令觀眾感到困擾。

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