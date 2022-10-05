中年好聲音｜有參賽者曾與張學友同屆比賽　曾志偉：我覺得好感動

TVB正在製作全新的選秀節目《中年好聲音》，昨天（4日）於TVB電視城舉行了面試，吸引了若500人報名，可見一班中佬中女也可以有追夢的資格。

全新節目。（Facebook）

報名的參賽者基本全都是素人，有一些參賽者來頭極猛，有配音界非常出名的何國星，他曾參加過1988年第七屆新秀歌唱大賽，當年順利殺入決賽，表演作品是raidas 《別人的歌》，最後何國星獲得銀獎，擊敗同年參加比賽的有鄭秀文（銅獎）、鄭伊健、譚耀文（金獎）等。另外還有號稱「阿伯殺手」的屯門娜娜以及星二代張頌華參賽。

「娜娜」都有參加。（葉志明攝）

何國星絕對係大熱。（Facebook）

另外一位面試者羅金榮曾是「幕後玩家」的樂隊主音歌手，這次他也有參選這個選秀節目，羅金榮接受訪問時自爆說十年受情緒病困擾：「我有呢一個情緒病，可能食藥問題令聲音改變。」

而羅金榮圈中好友便是黃子華，二人感情深厚，子華曾說過選擇朋友方面是非常高要求，若是跟子華做了兄弟，子華願意赴湯蹈火。子華非常欣賞對方的才華，曾為了羅金榮，特意現身羅金榮在街頭Busking，那時候子華已經是一線藝人，但羅金榮則沒有很大名氣，子華現身支持極有義氣。

羅金榮。（FACEBOOK）

TVB娛樂新聞台昨日一早已在門口找了一眾面試的參賽者訪問，有不少人盛裝打扮，由35歲至60多歲都有，每一位也是卧虎藏龍，其中一名蔡先生曾在40年前參加歌唱比賽，參賽者有歌神張學友，他說：「有個美國牛扒屋搞嘅比賽，有張學友，大家都落選，都幾十年前嘅事。」有一位詹先生也即場跳唱郭富城的《狂野之城》，笑言將來有機會想與郭富城同台合作。

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無綫電視總經理（節目內容營運）曾志偉接受訪問時說：「我覺得好感動，每個人都講點解要報名，每個故仔都覺得應該畀佢哋圓呢個夢，畀個舞台佢哋。佢哋就係想人生有冇機會踏觸呢個舞台唱畀全香港市民聽。仲有個63歲參賽者，話佢退咗休，想要有個機會畀自己交代。冇諗過咁多人報名，依家已經500人報名。」