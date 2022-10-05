關之琳拍賣過億珠寶做慈善賀60大壽：向世界分享更多愛與善意

上月剛踏入60歲有「大美人」之稱的關之琳向來投資有道，多年來憑藉物業買賣身家至少5億，早已是不用為生活憂愁的億萬富婆。日前，她更高調將逾1億港元的部分私人珠寶珍藏拍賣，並將部分拍賣收益將撥捐慈善用途！

關之琳收藏過億珠寶！

關之琳蒐羅不少珍藏，今次她就將匯聚51件來自Cartier、Buccellati、Bulgari、Van Cleef & Arpels、Louis Vuitton和Boghossian等知名珠寶品牌的典雅古董珠寶，一一展示鑽石、彩色鑽石、紅寶石、天然珍珠、翡翠和祖母綠等珍貴寶石的璀璨美態。拍品的總低估價超過100,000,000港元，部分拍賣收益將撥捐慈善用途，延續熱心公益的精神。

12.64 克拉緬甸天然紅寶石及鑽石戒指，估價：港元 22,000,000 – 35,000,000，成為珍藏中最高估價拍品。

關之琳女士表示：「我很高興能與佳士得合作拍賣我的部分珠寶珍藏，與世界各地的珠寶愛好者分享我對珠寶的熱愛。這些珠寶完美反映我鍾愛的簡約古典風格，它們既優雅不凡，也容易配襯。每一件珠寶在我的收藏旅程和人生中也別具意義，承載許多美好回憶。我誠摯希望我的珍藏可以在此次拍賣中覓得新主，我亦會將拍賣的部分收益捐予慈善機構，向世界分享更多愛與善意。」

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佳士得亞太區珠寶部主席石麗華表示：「佳士得歷年來拍賣多個顯赫的私人珍藏，例如伊麗莎白‧泰勒珍藏（紐約，2011年）、大君與莫臥兒奇珍異寶珍藏（紐約，2019年）及安‧蓋蒂故藏的12件JAR珠寶（紐約，2022年），成績斐然，如今我們再接再厲，有幸與全球藏家分享關之琳女士珍藏的瑰麗珠寶。關之琳女士不但是蜚聲國際的著名影星，在電影業備受肯定，她對頂級珠寶的品味慧眼也廣受稱頌。這些珍寶令人驚豔，讓我們一睹她無與倫比的收藏品味。我們熱切期待於今年11月在香港拍場與各位珠寶愛好者和藏家分享關之琳女士的瑰麗珍藏。」

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