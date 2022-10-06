袁詠儀亮相《披荊斬棘2》成焦點　年過半百臉部飽滿緊緻零皺紋

51歲袁詠儀（靚靚）1990年參加香港小姐競選一舉奪冠，同時獲得「最上鏡小姐」殊榮，一出道即擔任女主角，短短兩三年時間就在電影界展露頭角，1993年憑《亞飛與亞基》奪得香港電影金像獎最佳新人獎，1994年憑《新不了情》奪得香港電影金像獎最佳女主角獎，1995年更憑《金枝玉葉》蟬聯影后，成為當時香港最炙手可熱的女演員，演技與外貌都備受認可。



袁詠儀的起點非常高。（微博@到此一遊影視工作室）

近年來，袁詠儀在影視方面逐漸減產，主要以參加綜藝節目為主，最近她登上《披荊斬棘2》，作為外援與張智霖在台上完成婚禮，感動眾人，樣貌也成為關注的焦點。雖已年過半百，但袁詠儀的臉部飽滿緊緻，皮膚光滑白皙，白裡透紅，幾乎沒有一絲皺紋，無懼鏡頭大特寫，也難怪張智霖認為她做張太太是一種降維，三番四次表示娶到對方很夢幻。

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其實在2019年的夫妻觀察真人騷《妻子的浪漫旅行2》中，袁詠儀曾坦言同張智霖在一起最大的改變是「變漂亮了」，她解釋道：「因為他們那些人常常說你是什麼童顏，如果我不好好地保持一下我，又說我是你姐姐，或者是我配不起你這樣，其實我怎麼可能配不起他，他配不起我對嗎！」雖然是玩笑話，但不少網友都認為袁詠儀保養得宜，且體態也非常年輕，生活中大部分都是素顏出鏡，狀態一直不錯。

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