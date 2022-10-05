野人老師｜73歲黃錦燊再拍劇依然好戲　曾被指做趙雅芝感情第三者

ViuTV全新原創劇《野人老師》由成員邱士縉（Stanley）、陳瑞輝（Frankie）、鄭丹瑞、談善言及沈殷怡擔任主演，雖然現時只播出兩集，但已收到不少網民的正評，年輕一輩的演員及老戲骨受到不少網民留意，當中黃錦燊（飾 顏兆康）現身出演飾演 Frankie父親兼五星補習社的大股東，令網民驚喜！在劇中黃錦燊是位自私的人，為了員工的醜聞不影響公司，而聯合其他股東把當時人踢出董事局，不過現實中黃錦燊的性格與角色截然不同。

黃錦燊在劇中飾演 Frankie的父親。（節目截圖）

現年73歲的黃錦燊對於老一輩的觀眾來說，是位非常熟悉的演員，因為在1996年，他曾經出演由無綫製作的處境劇《真情》，飾演梁尚人「貓屎」一角深入民心。不過黃錦燊瓣數多多，身份不局限於演員身份，在入行前曾在美國的醫院任職藥劑師數年，之後黃錦燊在1996年開始，花了三年時間完成倫敦大學在香港舉辦的法學學士課程，獲得大律師資格的他，就轉行做大律師，業務範疇包括過億元的商業糾紛、刑事及離婚案件。不過由於大律師公會要求大狀不自我宣傳，因此黃錦燊去年為了拍攝無綫劇集《多功能老婆》，而沒有續牌。

黃錦燊與趙雅芝非常恩愛。（微博/@趙雅芝）

除了學歷背景之外，黃錦燊與妻子趙雅芝之間的感情同樣受到網民關注。1981年，夫婦二人因劇集《女黑俠木蘭花》而結識，當時趙雅芝正與前夫打官司爭取兒子撫養權，因此當時有媒體指黃錦燊是介入趙雅芝與前度之間第三者。趙雅芝在1983與前夫離婚後，翌年就與黃錦燊拉埋天窗，不過當時二人的感情不被大眾睇好。不過黃錦燊懶理外界的閒言閒語，更曾經對外表示：「時間可以證明一切。」二人結婚至今已經38年，二人依然非常恩愛，羡煞旁人。

野人老師｜Stanley被學生掟牛糞 網民投訴蟬鳴聲比對白聲更突出