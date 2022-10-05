林芊妤Coffee穿瑜伽褲拜山被網民揶揄搏人睇　揚言日日著幫手出氣

藝人林芊妤（Coffee）昨日（4日）趁重陽節帶同兒子（伯伯）上山拜祭先人，加上昨日天氣炎熱，所以Coffee都穿得比較輕便，以運動裝為主。熱愛瑜伽的Coffee平日已經經常穿瑜伽褲，加上現今的女生都會穿瑜伽褲出街，其實只屬平常事。但昨日因為Coffee穿瑜伽褲登山祭祖，並在社交平台上載照片，網民留言揶揄她：「佢個個性就係咁，喜歡人睇，驚死人唔認得佢呀嘛」、「死人要睇，生人都要睇」，令Coffee怒火中燒，更提出「30days of leggings」，揚言：「要為所有鐘意著瑜伽褲出街嘅女仔出返啖氣！」

Coffee很喜歡穿瑜伽褲 (ig@coffee89921)

Coffee今日（5日）在社交平台發文指近年外間對女生穿瑜伽褲的輿論一直都有增無減，Coffee終忍不住發聲，截取網民的回應：「岩岩先睇到呢個comment真係眼都突！」Coffee再解釋：「其實當日我哋登高由山腳柴灣行到山頂凌霄閣，其實都係做緊運動，全程行到身水身汗面容扭曲，咁我想問着運動衫係有乜嘢問題？總好過我着到登台咁去拜山啦係咪？同埋我之後都係去郊外風箏場野餐同放風箏，全日都係運動日，大家認為着運動衫褲係咪好合理呢？」Coffee憤憤不平的再說，有些人更把女生穿瑜伽褲貼上壞標籤，更要被人討論，之後更說要30天穿上瑜伽褲到處去：「我決定嚟一個 ‘30days of leggings’， 無論食飯行街去Event去買餸，任何諗得出嘅場合都着leggings！」今日她去接伯伯放學時已經上載了穿瑜伽褲的短片，以行動來證明穿瑜伽褲不是罪。

Coffee憤憤不平的再說要30天穿上瑜伽褲到處去 (ig@coffee89921)

點撃睇網民到底留言講咗咩令Coffee咁嬲：