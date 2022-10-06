鍾嘉欣開Live避談雙面人事件　公開宣布正式封肚：真係我Last一胎

鍾嘉欣近來被網友指控她是一位雙面人，人前人後兩個樣，更有不少網友站出來一起批評，但是也有無數網友力撐嘉欣，這些負評也沒有證據證實。事件接近一星期，今天（6日）嘉欣身在加拿大，受品牌邀請開Live與網友聊聊近況。

屋企開Live。（Facebook）

嘉欣開Live時候，先祝各位粉絲平安健康就好，然後便談到就快分娩的心情：「依家全家都好興奮，好快見到女兒。Kelly同Jared兩個不斷討論邊個幫妹妹換片同餵奶。佢哋好期待同妹妹玩，好興奮。我冇諗過咁快一家四口變一家五口，要重新適應新成員家入。」

嘉欣整個Live也沒有談及到被人指控她是雙面人一事，但有公開感激一直以嚟支持她的朋友和粉絲，她說：「好多朋友係IG鼓勵我畀正能量我，多謝各界咁錫我。我覺得我同我個小BABY感受到好多愛。」

嘉欣好多謝大家對佢嘅愛。（Facebook）

嘉欣也公開表示自己將會封肚：「今次應該真係我Last一胎，之後我會社交平為分享我生活點滴。咁我好快就會生BB，我今次都係選擇順產，會同上一次生仔一樣喺家居生B，我知好多人唔知家居生B係點樣，會覺得我好大膽。但我同屋企人商量過喺屋企生最安全、最有自信、最好方法。我希望好快bb出咗世，我養好狀態同大家見面，希望大家會祝福我生產順利。」

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