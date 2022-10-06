全城一叮｜王祖藍表弟孖八登錄舞台　妻女現身支持又演又跳勁精彩

《全城一叮》傳承經典真人騷節目《殘酷一叮》「娛樂盡興至上、唔啱睇就叮走」精神發掘城中新星；不過今次參賽者全部來自 TVB 電視城，除了有不少新進演員，還有很多在TVB 或是演藝圈默默耕耘及奮鬥了很多年的潛質演藝人。總數 28 位參賽者將施展渾身解數，構思及創作不同類型的表演項目，凸顯自己不為人知的驚人才能，全面啟動追夢Mode。

《全城一叮》由林盛斌、馮盈盈擔任主持。蔡一傑、伍詠薇擔任嘉賓。

今（6 日）晚播出的第一集，共有四個參賽單位，包括吳兆麟＋黃瀅仴、劉芷玲、王嘉慧＋梁允瑜＋莫韻諰及孖八（李俊華）。當中最吸睛的絕對是鍾情街舞多年、現年 39 歲的王祖藍表弟孖八的表演；之前在無綫綜藝節目《盛‧舞者》中奪取季軍的孖八，近日亦有演出《愛‧回家之開心速遞》，為了紀念在舞壇奮鬥多年後再轉戰電視圈做新人，孖八將演戲結合了街舞表演，將個人經歷搬上舞台，精彩的舞步加上搞笑的演技，贏得現場一致掌聲及歡呼聲。而孖八妻女亦有到場支持，相當有愛。

孖八將自身經歷擺上舞台。

吳兆麟與黃瀅仴滲入了拉丁及小提琴元素的歌舞劇表演同樣吸睛，吳兆麟雖然初試啼聲表演拉丁，但全程有板有眼、盡顯帥氣；黃瀅仴將拉丁舞跳得淋漓盡致之餘，又大玩變裝兼大晒修長美腿。其間二人還挑戰高難度「人肉風火輪」，極盡視覺震撼。其他表演者還有青春代表劉芷玲表演跳唱，以及上屆入圍港姐梁允瑜、王嘉慧及莫韻諰組成的「飛天小女警」。

孖八老婆同囡囡都有嚟撐場。