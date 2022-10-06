章立衡曾因《唸你》洗腦神曲爆紅　內幕真相有口難言

甄珍與兒子章立衡（原名劉子千）今天（6日）驚傳失蹤半個月，近日有位自稱甄珍的友人9月中在Facebook貼出協尋公告，直指：「甄珍和章立衡自從8月21日起便與親人朋友失去聯繫，最後出現地點為北京金茂威斯汀酒店，希望外界給予通報。」而有傳媒聯絡到甄珍前助手，對方代為回覆並報平安指甄珍母子平安無事，可能事忙，又叫大家給他們一點時間。

甄珍與兒子章立衡（劉子千）以及前夫劉家晶。(中時圖片)

而多年前劉家昌5月在臉書上辱罵兒子章立衡是「畜生」、「會死得很難看」。讓章立衡非常難堪，而劉家昌是一名嚴父，在章立衡自己在音樂路上發展時候，又要主導兒子的音樂路，之後做出了知名的《唸你》專輯，曾成為眾人所知的洗腦神曲，但據知當時章立衡非常不願意，但是為了自己也只能妥協。

2017年Facebook截圖公開。

雖然章立衡23歲和華納唱片簽約，但是劉家昌為了讓華納主動與兒子解約，甚至威脅唱片公司，如果不主動解約，就要公布華納公司與他演唱會之間帳目不清的問題，逼迫華納只能與劉子千解約，這些內幕都是甄珍在社交媒體公開。解約後，劉子千也曾到日本短暫發展，但是劉家昌卻強迫兒子一定要回台錄製《唸你》，讓劉子千被媒體問到為何唱古早風格的歌、拍那樣陽春的MV時，有口難言，只能裝傻或說「我愛我的父親」，而他也因為《唸你》被外界冠上「靠爸爸」的稱號。