娛論潮︱朱慧敏大爆選港姐絕密內幕　「我係有俾人批過踭！」

現年41歲的前港姐亞軍朱慧敏（Queenie）作客昨晚（6/10）一集ViuTV節目《MM730 – 娛論潮》。本集主題是「選美」，而Queenie亦在節目中亦有大爆當年參選港姐內幕，她透露原來面試時已經對候選佳麗評分，首輪、次輪面試更對整個比賽結果非常重要，反而決賽、準決賽的分數其實只佔總分一部份：「我係事後先知！所以之後參加世界小姐同國際小姐由頭到尾都表現得好啲，同埋外國選美輕鬆好多，主要係玩多，因為本身喺家鄉都拎過獎，嚟到就係想交朋結友。」

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主持黃奕晨（Dixon）問她參選曾否被人「批踭」時，Queenie便說：「我係有俾人批過！」不過，她便相信對方並非故意，因為當時一班佳麗都是對行業不認識，當聽到保姆說「有記者，要影相」時，就自動波叉腰擺甫士，搞到不小心撞到旁邊的佳麗，而提到爭位影相時，她說：「記者會叫Number影相，譬如我係一號，叫『一、三、五、七影相』，影影下都唔知自己企邊好，好逼咁，所以我自己走番入後台，咁冇位嘛，你哋慢慢影啦！」另外，「浩南」鄭伊琪亦有分享當年參選工展小姐時的情況，她不但指佳麗有影相時確實會「批踭」爭位，還有搶化妝師的情況，令人大開眼界。