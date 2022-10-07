野人老師．專訪︱鄭丹瑞時隔八年拍劇　首與MIRROR合作即有怨言？

MIRROR自7月紅館演唱會事故後，所屬公司MakerVille宣布組合休團兩個月，近日部分成員開始在IG「復工」，而ViuTV劇集《野人老師》是MIRROR停工後首部播出作品，亦是邱士縉（Stanley）首次擔任男一的作品，因此引起不少網民討論，而在劇中飾演Stanley父親的鄭丹瑞（阿旦）亦備受關注。

現年67歲的鄭丹瑞幕前演出經驗豐富，但在相對之下就甚少參演劇集，撇除《野人老師》，對上一次拍攝長劇已經是2014年無綫（TVB）劇集《女人俱樂部》。時隔八年再次出山，卻選擇與從來沒有合作過的ViuTV共事，他接受《香港01》訪問時便透露接拍《野人老師》的原因除了是故事內容有趣，更因為希望可以與MIRROR合作：「我好想去睇下，咩料呢咁勁嘅你哋，我想親身觀察佢哋，聽到聽得多啦，我都係最近係分得清佢哋12個，最紅最勁個陣我心諗『邊個MIRROR啊。』」

阿旦直言想了解MIRROR人氣爆紅的現象，因此參與《野人老師》的拍攝。（梁碧玲 攝）

鄭丹瑞與Stanley之間的「父子情」因好奇而緣起，這次的合作令阿旦對他們刮目相看，他解釋到當時Stanely除了要拍攝《野人老師》，另一部劇集《季前賽》亦進入尾聲，在兩個劇組之間頻撲非常辛苦，但是Stanley卻保持演員應有的質素：「有次我同朱栢謙、河國榮傾緊套劇要點做，我見佢幾攰都好都會拎張凳過嚟係旁邊聽，佢都想吸收，真係有心去學。」另外，經過多次合作後，阿旦發現Stanley不是徒有虛名：「首先，有帶腦、熟讀劇本，又冇遲嚟早走，有時候我啱啱到，佢已經化緊妝，係一個好準時、好認真嘅人。我最怕啲人帶劇本入場，你冇理由要再睇劇本，咁我就見唔到嘅。」

鄭丹瑞非常滿意Stanley的表演。（梁碧玲 攝）

鄭丹瑞大讚Stanley演技有水平，二人之間的父子戲充滿火花：「佢有仔嘅感覺俾到我，呢個好緊要，似唔似兩父子好緊要。」又表示Stanley稱得上是「演員」：「被人叫得做演員你係要驕傲，佢可以放低身上的包袱，然後行入嚟做演員要做嘅嘢，真係好難得。」被問到陳瑞輝（Frankie）的演技如何時，阿旦表示自己與對方沒有對手戲，因此沒有合作機會，不過一提及到Frankie，阿旦就「大動肝火」：「佢就好啦，因為佢（劇中）係富二代，所以有冷氣房歎，又同劇入面另一個女主角（羅允芝）好多親密戲，我睇劇本都睇到眼火爆。」

其實，鄭丹瑞講到冷氣房就如此激動是有原因的，事關當時他與Stanley一樣，需要拍攝《野人老師》以及另一部戲，而不幸地兩套影視作品都需要在烈日當空下開工，為此鄭丹瑞大吐苦水：「因為大地小學已經廢置咗，所以係冇冷氣，得一個風扇掌管咁大個地方，所以我係嗰段時間中咗兩次暑，一次係電影，一次係劇組。」因此阿旦比以往消瘦不少。被問到《野人老師》是否入行多年最辛苦的劇集時，他就回應：「其實入行都有好多辛苦，但係後生嘛，我唔記得自己已經唔係後生仔，因為我見住Stanley，佢都得，我都得！我諗住我係（MIRROR）第13個，誰不知真係年紀大。」

阿旦笑言希望可以拍《野人老師》第二季，但係一定要係《野人老師冷氣版》。（梁碧玲 攝）

不少觀眾認為鄭丹瑞的「TVB味」非常強烈，被問到第一次與ViuTV合作拍劇，已經要對撼無綫（TVB）台慶劇《美麗戰場》，會否感到壓力及尷尬時，鄭丹瑞回應：「到宜家都係，好多人仲都以為我係TVB，其實老實講大家都係朋友，我又唔使簽約，我下個禮拜又返去TVB教訓練班，宜家已經好Open，唔會有尷尬。至於劇集對撼完全唔關我事，因為我係套戲入面我都冇諗過幾時出街，所以對我本人冇乜意義。」

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