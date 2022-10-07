美麗戰場|陳瀅爆被屈經歷　女藝人入高層房篤背脊:喊晒咁話我...

擔正無綫台慶劇《美麗戰場》嘅陳瀅，近日接受網上平台盒子BOX channel訪問，擔任林柏希節目《月傾會》嘉賓。新劇由16歳演到40歲，陳瀅演技大爆發，連第一次合作嘅監製、導演、編劇於一身嘅葉念琛，都睇好佢今次可以攞視后，陳瀅反而話隨緣，「我知道葉念琛導演好想我攞（視后），佢仲想過我自己，所以我都同佢講，唔好俾咁多壓力我，我覺得隨緣啦！」

陳瀅在《美麗戰場》演技大爆發。

陳瀅話拍《美麗戰場》對住葉念琛好辛苦，仲話戲中初戀太似真實經歷，拍到打冷震，「成日對住導演，梗係辛苦啦！其實佢都有講，人哋問佢邊啲演員最乖、邊啲演員最曳？佢一定話我係最曳嗰個……其實我越拍，我就越知道點解佢要揀我，因為有好多經歷真係有啲似，我好記得我同Aska（張馳豪），Aska就係鍾家寶（劇中角色）初戀，我同佢嗰段關係，令我諗起我同我之前個男朋友一啲經歷，同埋我哋嗌交嘅一啲位，似到我會打冷震！」

唔介意肥瀅淫瀅花名

問到拍戲以來看似一帆風順嘅陳瀅，究竟有冇受過委屈？陳瀅話最委屈俾人打咗廿幾巴掌，「打戲，真係打咗好多次，不必要嘅多次！有一次因為嗰個男演員比較新，導演話照打落去啦，當時我亦都係好新，我拍一巴戲，好似打咗我十幾廿巴，打到最後嗰幾巴，我忍唔住真係好委屈，好想喊，因為真係好痛！最後都係俾人剪走咗，我最唔開心係俾人剪走咗成段戲！」

陳瀅接受林柏希訪問。

再講到陳瀅有兩個花名，肥瀅同淫瀅，介唔介意？「我睇慣咗啦已經，其實第一個係肥瀅，我認嘅，因為真係唔瘦；淫瀅呢，以我所知係因為《痞子殿下》，蠻儀個角色係好麻甩，又摸朱仔（朱敏瀚）想搞佢呀，咁就會創造到陳瀅好淫呀！由肥瀅變咗去淫瀅，跟返住我個fan base咁樣講，我都會認嘅！」

女藝人走上高層房唱衰

去到重頭環節《大膽答 冇膽食》，今次預備咗陳瀅最怕食嘅芝士做懲罰食物！首先問佢，之前有傳媒總括無綫依家五大花旦，分別有陳瀅、蔡思貝、湯洛雯、龔嘉欣同高海寧，陳瀅覺得自己排位如何？

陳瀅就有被屈親身經驗。

「第一，一定係思貝啦，因為思貝已經係兩年前嘅視后，之後龔嘉欣啦，嘉欣好似做咗最喜愛女角色，之後就湯洛雯、我同高寧，我會揀高寧先，之後就係阿湯，我自己最尾！因為我係咁多個之中年資最短，佢哋早入行過我㗎嘛！」

再問佢，有冇親眼見過或者聽過，女藝人用啲不同手段上位？陳瀅就有親身經驗，「佢上咗某個阿姐（高層），邊個阿姐唔好講啦，佢上咗某個阿姐嘅房，喊晒咁話，我唔明點解要俾佢（演某劇集）囉，我喺度咁辛苦咁多年，佢又唔係咁好喎，聽講佢又成日遲到啦，佢又呢樣嗰樣……」篤背脊行為傳返落陳瀅耳中，「一定係聽返返嚟，我覺得好多人都好錫我，知道真正嘅我係點樣！」

揀羅天宇做老公 經理人入鏡大爆料

講到緋聞男友，方力申、周嘉洛同羅天宇，如果要選老公、男朋友同一夜情對象，陳瀅會點揀？佢話一夜情可唔可以揀第二個，「一定係朱敏瀚，因為佢呢排真係操得好fit！」言歸正傳，「男朋友，我諗我會揀嘉洛，因為嘉洛係一個好多話題、好多嘢講、好調皮，佢好有活力、好活躍呀；老公，我會揀羅天宇，結咗婚之後，一定make sure呢個係一世，佢又係好專一好乖，同埋我好容易知道佢諗緊啲咩！」點解唔揀方力申？「我覺得我會同佢唔係好夾，因為佢係水瓶座（口誤，方力申應為雙魚座）呀，好大男人！」

陳瀅話拍《美麗戰場》對住葉念琛好辛苦

最後問到陳瀅，身為女神，有冇收過飯局價、最貴開嘅價有幾多？陳瀅就話呢個時候，要請特別嘉賓出場，就係佢經理人Monica，親自解答呢個問題。結果，經理人入鏡大爆料，Monica話：「我想講奇怪訊息多啲呀，因為佢個social media會寫經理人個contact，其實係我嚟㗎，你唔好以為搵到佢，但係有好多人，唔知真唔知定假唔知啦，我試過凌晨兩三點，好多時有啲男仔打電話嚟，然之後喺度對住個電話呻吟，我係有老公㗎嘛，好尷尬，個男仔一打嚟，佢就話，呀、呀、呀（喘氣呻吟聲）！」

至於飯局價，Monica就話有人開過七位數字，「佢話七位數都俾得起㗎，淨係食個飯，我得呀，我本人得，哈哈哈，我食呀，（你係經理人，你有冇問藝人意願？）我使乜問佢（陳瀅）啫，佢都唔係嗰種等錢使嘅人囉！」