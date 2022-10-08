佘詩曼寵粉程度超乎想像　花幾個月時間為粉絲BB改英文名超窩心

現年47歲的佘詩曼近年長駐內地，演藝事業發展得有聲有色，成功吸納大班粉絲追捧，人氣高企。從未忘本的她，一直愛鍚自己的粉絲，除了在今年生日時，在微博逐一回覆粉絲手寫信，最近她又被爆出私訊粉絲，窩心的舉動獲盛讚！

阿佘超鍾意小朋友！（微博照片）

經常向粉絲打招呼！（微博照片）

有網民爆料稱，有一位廣東粉絲接機的時候，跟佘詩曼聊天，說自己懷孕幾個月了，讓她幫忙想一個英文名。這名粉絲是陪伴了佘詩曼很多年的老粉，在粉絲說完大概什麼時候生以後，自己都沒有往心裡去.........忽然，大概過了幾個月，佘詩曼突然在微博私信那個粉絲，並表示自己已想好了英文名，更親自錄音溫柔講道：「叫Shebe好冇呀？Shebe Cao，縮寫就係SC。」

往心裡記住粉絲的說話！（網上圖片）

好溫柔！（網上照片）

之後，佘詩曼一直都會關心BB的成長，不時都會問候一下bb長大了沒有，乖不乖，粉絲做媽媽心情怎麼樣，非常暖心！佘詩曼亦曾公開曬出過Shebe，並寫道：「親愛的芳芳：不會忘記你的支持和陪伴[可愛]在心中…祝Shebe身體健康，快高長大！P.S 好香~ 」！其實在去年的生日會，佘詩曼亦曾為了讓粉絲吃上蛋糕，幫她湊住小朋友並講道：「我抱你一會，你媽媽抱了你一晚上也累了，讓她休息一會吃個蛋糕。」難怪在粉絲群中，佘詩曼如同天使般存在！

已經是朋友啦！（網上照片）

阿佘曾有曬出過Shebe。（微博照片）