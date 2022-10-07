MIRROR演唱會｜阿Mo生日燈箱應援惹爭議　網民狠批：攞景定贈興

在MIRROR第四場紅館演唱會中受重傷的舞蹈員李啟言（阿Mo），目前仍在伊利沙伯醫院留醫。家庭發展基金總幹事羅乃萱上週六（1/10）轉發阿Mo爸爸李盛林牧師的第十封代禱信，信中提到經過兩個月的治療，阿Mo的腹肌和胸肌在治療的過程中有進步，但仍不能自主咳嗽，吐出痰涎，此外預計這周可以拆除頸箍，做進一步的治療。雖然傷勢對比兩個月前確實有好轉，但是情況仍然令人擔心。

男團MIRROR的紅館演唱會嚴重事故發生至今已兩個多月，遭熒幕壓中舞蹈員李啟言（阿Mo）仍然留醫。（IG/@momo.lky）

最近有網民發現有人在旺角、觀塘、奧海城、灣仔等地的巴士站買下大型廣告燈箱，為將於本月21日迎來28歲生日阿Mo慶祝，圖片中除了附有阿Mo的圖片，更寫上：「Faith，HOPE，LOVE（信望愛）」、「Happy Birthday」、「We are with you」及「#MOmentwemade」的字眼，而阿Mo後援會（MOLALA）就在IG限時動態否認應援出自他們：「這個生日應援不是MOLALA安排，明白出應援的意義，係想大家繼續關注演唱會事件，不然被遺忘。希望有關部門盡快交代，找出真相。與此同時預祝MO LO C（阿Mo）生日快樂，一定會好番。」

阿Mo fansclub透露廣告燈箱並不是他們安排。（IG/@molalafansclub）

上述事件引起網民熱論，部份人認為現時阿Mo仍然在醫院留醫，傷勢仍不明朗，在這個時候慶祝生日不太恰當，再加上假如生日燈箱事件未經阿Mo家人同意，有機會為他們帶來二次傷害。另外，部份阿Mo的學生亦有前往打卡，他們神情愉快在阿Mo生日廣告燈箱前跳舞，更寫道：「開心到跳起」等的字眼，令網民難以接受，更表示：「集資個啲人係咪有病」、「係人傷口灑鹽」、「攞景定贈興」，《香港01》記者嘗試聯絡MOLALA管理員了解情況，對方回應：「呢個應援係Mo嘅一班圈外朋友及close fd（親密好友）喺得到家屬同意之下，包括So Ching（阿Mo女友）為佢做的，目的主要係知道Mo呢幾星期做左好多密集式嘅治療，所以想透過應援畀更加多嘅支持佢。」

阿Mo生日應援廣告燈箱。（IG/@fat_angelo.666）

點擊下圖睇阿Mo的愉快為阿Mo慶祝生日的圖片：