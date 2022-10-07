Lucy媽媽陀B初期冇晒胃口　竟笑指自己係代母：代38萬個老母懷孕

李璨琛太太「李老母」梁志瑩（Sophia）早前宣布再懷孕，亦即代表4歲的李元元（Lucy）即將榮升做家姐。昨日（6/10），李老母在Lucy IG帳戶的限時動態上載近照並透露已懷孕5個月，但她的肚子卻依然扁平令一眾網民非常驚訝。李老母今日發文解釋當中原因，更分享了兩張Lucy懶洋洋躺在梳化的照片。



「李老母」Sophia早前宣布再懷孕，亦即代表4歲的Lucy即將榮升做家姐。（IG/ @lucy.is.good）

李老母在帖文中透露懷孕初期胃口欠佳，但近排的情況終有改善，更笑指會努力為「38萬個老母」（Lucy IG粉絲人數）生個肥肥白白的BB：「個個見到今日個Story我個肚咁細好驚訝，喂大佬呀！第一，因為我係長人渣巴，個肚裏面真係多好多空間畀佢生長，第二，我之前嗰兩三個月，日日都好似呢條友咁頹，完全食唔落嘢，喺屋企玩沾寒沾凍，日日淨係食得落冇味嘅麵包，零胃口，平時最為食嘅我，變咗食嘢係為咗生存，係近呢兩個禮拜終於好啲喇！多謝大家嘅鼓勵，我呢個代母（代你哋38萬個老母懷孕呀）會繼續加油努力，幫你哋生個肥肥白白、可可愛愛嘅BB，李老母是代母」。網民留言為「李代母」加油打氣：「辛苦你啦代母，趁而家有返胃口就食返多少少。」

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