Coffee林芊妤發起着30日Leggings行動 盤點8位着瑜伽褲靚女藝人
撰文：陳芷穎
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林芊妤（Coffee）早前趁重陽節帶同囝囝上山拜祭先人，天氣炎熱再加上路程遙遠，她便以一身輕便的瑜伽褲造型現身，卻惹來網民留言揶揄：「佢個個性就係咁，喜歡人睇，驚死人唔認得佢呀嘛」。Coffee終忍不住發聲表示外間對女生穿瑜伽褲的輿論一直有增無減，除被貼上壞標籤外，更要被人大肆討論，她隨即發起「30days of leggings」，30天穿瑜伽褲到處去，以行動證明着瑜伽褲不是罪。圈中有不少女藝人行山、做瑜伽和健身時均會穿上瑜伽褲，既輕便又方便郁動，盤點8位着瑜伽褲着得靚的女星。
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第二位：陳婉衡（Alycia）
熱愛做運動的Alycia無論是行山、踩單車，又或是做Gym均會穿上瑜伽褲，她堅挺的蜜桃臀以及完美身形令一眾網民非常羨慕。
第三位：簡淑兒（Jessica）
Alycia的好朋友Jessica同樣是運動愛好者，她們更會相約一齊做運動。擁有甜美外表的Jessica最近大騷健身成果，曬出結實的腹肌線條。
第四位：高海寧（高Ling）
高Ling經常穿上瑜伽褲做Gym，早前更大曬「漫畫腰」，令一眾網民高呼：「太厲害了！」她不單只有驕人上圍，更擁有纖腰，相信是不少女生夢寐以求的身形。
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第五位：陳楨怡（Celina）
2020年港姐亞軍Celina身高175cm，擁有高䠷身形的她穿上瑜伽褲後，一雙逆天長腿表露無遺。
第六位：陳曉華（Hera）
同樣是高妹一族的還有2018年港姐冠軍Hera，熱愛運動的她平日都有穿起瑜伽褲打卡，盡現一雙修長美腿。
第七位：廖慧儀
有「狂野港姐」之稱的廖慧儀擁有專業瑜伽導師資格，她經常穿起瑜伽褲教瑜伽。
第八位：游嘉欣
游嘉欣外表甜美亦非常熱愛運動，經常着瑜伽褲行山，大曬青春活力氣息。