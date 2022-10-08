Coffee林芊妤發起着30日Leggings行動　盤點8位着瑜伽褲靚女藝人

林芊妤（Coffee）早前趁重陽節帶同囝囝上山拜祭先人，天氣炎熱再加上路程遙遠，她便以一身輕便的瑜伽褲造型現身，卻惹來網民留言揶揄：「佢個個性就係咁，喜歡人睇，驚死人唔認得佢呀嘛」。Coffee終忍不住發聲表示外間對女生穿瑜伽褲的輿論一直有增無減，除被貼上壞標籤外，更要被人大肆討論，她隨即發起「30days of leggings」，30天穿瑜伽褲到處去，以行動證明着瑜伽褲不是罪。圈中有不少女藝人行山、做瑜伽和健身時均會穿上瑜伽褲，既輕便又方便郁動，盤點8位着瑜伽褲着得靚的女星。



Coffee是瑜伽老師，當然經常以瑜伽褲示人。

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第二位：陳婉衡（Alycia）

熱愛做運動的Alycia無論是行山、踩單車，又或是做Gym均會穿上瑜伽褲，她堅挺的蜜桃臀以及完美身形令一眾網民非常羨慕。

Alycia擁有堅挺的蜜桃臀。（IG/ @_alyciac）

第三位：簡淑兒（Jessica）

Alycia的好朋友Jessica同樣是運動愛好者，她們更會相約一齊做運動。擁有甜美外表的Jessica最近大騷健身成果，曬出結實的腹肌線條。

Alycia與Jessica同樣是運動愛好者，她們更會相約一齊做運動。（IG/ @kan_jessica）

第四位：高海寧（高Ling）

高Ling經常穿上瑜伽褲做Gym，早前更大曬「漫畫腰」，令一眾網民高呼：「太厲害了！」她不單只有驕人上圍，更擁有纖腰，相信是不少女生夢寐以求的身形。

高Ling大曬「漫畫腰」。（IG/ @sammkoling）

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第五位：陳楨怡（Celina）

2020年港姐亞軍Celina身高175cm，擁有高䠷身形的她穿上瑜伽褲後，一雙逆天長腿表露無遺。

Celina愛穿瑜伽褲行山。（IG/ @celina_harto）

第六位：陳曉華（Hera）

同樣是高妹一族的還有2018年港姐冠軍Hera，熱愛運動的她平日都有穿起瑜伽褲打卡，盡現一雙修長美腿。

Hera擁有一雙修長美腿。（IG/ @herachann）

第七位：廖慧儀

有「狂野港姐」之稱的廖慧儀擁有專業瑜伽導師資格，她經常穿起瑜伽褲教瑜伽。

廖慧儀經常穿起瑜伽褲教瑜伽。（IG/ @newayyee_yoga）

第八位：游嘉欣

游嘉欣外表甜美亦非常熱愛運動，經常着瑜伽褲行山，大曬青春活力氣息。